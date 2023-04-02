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7000 Series

مكواة بخارية HV أسود/ذهبي

DST7040/86
  • أداء بخار مضمون أداء بخار مضمون أداء بخار مضمون
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    7000 Series مكواة بخارية HV أسود/ذهبي

    DST7040/86

    أداء بخار مضمون

    قاعدة مكواة SteamGlide Elite حصرية مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش وميزة تحرير الكلس بسرعة للحصول على أداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    7000 Series مكواة بخارية HV أسود/ذهبي

    أداء بخار مضمون

    قاعدة مكواة SteamGlide Elite حصرية مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش وميزة تحرير الكلس بسرعة للحصول على أداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    أداء بخار مضمون

    قاعدة مكواة SteamGlide Elite حصرية مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش وميزة تحرير الكلس بسرعة للحصول على أداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    7000 Series مكواة بخارية HV أسود/ذهبي

    أداء بخار مضمون

    قاعدة مكواة SteamGlide Elite حصرية مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش وميزة تحرير الكلس بسرعة للحصول على أداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      أداء بخار مضمون

      قاعدة مكواة SteamGlideElite، أفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

      • بخار مستمر يبلغ 50 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 250 غ
      • قاعدة مكواة SteamGlide Elite
      • وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان
      تعزيز بخار يصل إلى 250 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 250 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      SteamGlide Elite: أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      SteamGlide Elite: أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      تشكّل SteamGlide Elite الحصرية من Philips قاعدة المكواة الأفضل التي نقدّمها، لانزلاق مثالي ومقاومة قصوى للخدوش.

      ميزة تحرير الكلس بسرعة

      ميزة تحرير الكلس بسرعة

      ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً.

      يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يحول نظام منع التقطير الذي نقدّمه دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، يتيح لك كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

      2800 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

      2800 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

      توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا.

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

      إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 50% عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

      بخار عمودي

      بخار عمودي

      تسمح لك وظيفة البخار العمودي إعادة النضارة إلى ملابسك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الأقمشة وهي معلّقة، مثل الستائر. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.

      إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.

      المواصفات التقنية

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        ميزة تحرير الكلس السريعة

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220-240  فولت
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        التردد
        50-60  هرتز
        سعة خزان الماء
        300  مل

      • تصميم

        اللون
        أسود/ذهبي

      • سهل الاستخدام

        منع التقطير
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        قاعدة المكواة
        SteamGlide Elite
        البخار المستمر
        50  غ/د
        الطاقة
        2800  واط
        تعزيز البخار
        250  غ
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم

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