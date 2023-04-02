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  • أداء بخار مضمون أداء بخار مضمون أداء بخار مضمون

    السلسلة 7000 المكواة البخارية HV أزرق فاتح/رمادي

    DST7011/26

    أداء بخار مضمون

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Plus مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 7000 المكواة البخارية HV أزرق فاتح/رمادي

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    أداء بخار مضمون

    بفضل تعزيز البخار المحسن

    • بخار مستمر يصل إلى 45 غ/الدقيقة
    • تعزيز بخار يبلغ 200 غ
    • قاعدة مكواة Steamglide Plus
    تعزيز بخار يصل إلى 220 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    تعزيز بخار يصل إلى 220 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا.

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

    إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 50% عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

    يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يحول نظام منع التقطير لدينا دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، يتيح لك كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    بخار عمودي

    بخار عمودي

    تتيح لك وظيفة البخار العمودي إعادة النضارة إلى ملابسك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الأقمشة وهي معلّقة، مثل الستائر. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.

    قاعدة مكواة Steamglide Plus

    قاعدة مكواة Steamglide Plus

    توفر قاعدة المكواة SteamGlide Plus أداء انزلاق ممتازًا على كل أنواع الأقمشة. مقاومة كبيرة للخدوش والتآكل، غير لاصقة، وسهلة التنظيف.

    ميزة تحرير الكلس بسرعة

    ميزة تحرير الكلس بسرعة

    ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      ميزة تحرير الكلس بسرعة
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      2  m
      الفولتية
      220-240  V
      التردد
      50-60  Hz
      سعة خزان الماء
      300  ml

    • التصميم

      اللون
      أزرق فاتح/رمادي

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      45  g/min
      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Plus
      الطاقة
      2600  W
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      220  g
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      وضع توفير الطاقة
      نعم

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