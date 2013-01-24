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5000 Series

مكواة بالبخار

DST5040/86
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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    5000 Series مكواة بالبخار

    DST5040/86
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide Plus المقاومة للخدوش وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة عالية الجودة أداءً يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide Plus المقاومة للخدوش وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة عالية الجودة أداءً يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide Plus المقاومة للخدوش وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة عالية الجودة أداءً يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide Plus المقاومة للخدوش وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة عالية الجودة أداءً يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      تدوم قاعدة مكواة SteamGlide Plus لمدة أطول بـ 4 مرات*

      • قوة 2600 واط
      • بخار مستمر يصل إلى 45 غ/الدقيقة
      • تعزيز بخار بوزن 200 غ
      • SteamGlide Plus
      2600 واط لإحماء سريع

      2600 واط لإحماء سريع

      توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

      تتميّز قاعدة المكواة المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

      تتميّز قاعدة المكواة المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

      تنزلق قاعدة المكواة SteamGlide Plus الخاصة التي نقدّمها بسلاسة على كل الأقمشة، كما أنها غير لاصقة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.

      تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

      إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

      حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

      حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

      يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

      مقبض مريح وغير مالس لإمكانية إمساك سهلة

      مقبض مريح وغير مالس لإمكانية إمساك سهلة

      يضمن لك المقبض غير المالس إمكانية إمساك مريحة لتستطيعي حمل المكواة باستمرار من دون أن تنزلق.

      تعزيز بخار يصل إلى 200 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 200 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      سلك تم اختباره لضمان المتانة القصوى والسلامة

      سلك تم اختباره لضمان المتانة القصوى والسلامة

      تم اختبار كل أسلاك المكاوي البخارية بدقة لضمان أقصى حد من السلامة والمتانة.

      بخار عمودي للأقمشة المعلقة

      تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيدي النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

      المواصفات التقنية

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • سهل الاستخدام

        Drip Stop
        نعم
        سعة خزان الماء
        320 ml
        كعب مكواة ثابت جدًا
        نعم
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide Plus
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        رذاذ مياه
        نعم
        الطاقة
        2600 W
        تعزيز البخار
        200 g
        بخار مستمر
        45 g/min

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        حاوية تنظيف الكلس مضمنة

      • الحجم والوزن

        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        31,2x14,7x12,7 cm
        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        33,2x16,7x13,7 cm
        وزن المكواة
        1,255 kg

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