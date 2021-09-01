مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى أداة كي لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus المقاومة للخدوش وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك أداة الكي العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.