بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد
نقدّم لك عملية كيّ سهلة جدًا مع المكواة البخارية من السلسلة 3000 التي نقدّمها، وذلك بفضل تعزيز البخار القوي للقضاء على التجاعيد الصعبة. تضمن قاعدة المكواة المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا. أما خزان المياه سعة 300 مل فهو كبير بما يكفي لإنهاء كيّ كميات أصغر من الملابس من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد
نقدّم لك عملية كيّ سهلة جدًا مع المكواة البخارية من السلسلة 3000 التي نقدّمها، وذلك بفضل تعزيز البخار القوي للقضاء على التجاعيد الصعبة. تضمن قاعدة المكواة المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا. أما خزان المياه سعة 300 مل فهو كبير بما يكفي لإنهاء كيّ كميات أصغر من الملابس من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. إكتشف كلّ المميزات
بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد
نقدّم لك عملية كيّ سهلة جدًا مع المكواة البخارية من السلسلة 3000 التي نقدّمها، وذلك بفضل تعزيز البخار القوي للقضاء على التجاعيد الصعبة. تضمن قاعدة المكواة المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا. أما خزان المياه سعة 300 مل فهو كبير بما يكفي لإنهاء كيّ كميات أصغر من الملابس من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد
نقدّم لك عملية كيّ سهلة جدًا مع المكواة البخارية من السلسلة 3000 التي نقدّمها، وذلك بفضل تعزيز البخار القوي للقضاء على التجاعيد الصعبة. تضمن قاعدة المكواة المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا. أما خزان المياه سعة 300 مل فهو كبير بما يكفي لإنهاء كيّ كميات أصغر من الملابس من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. إكتشف كلّ المميزات
إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.
يمنحك تعزيز البخار القوي تلك الطاقة الإضافية ليتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة وليقضي على التجاعيد الصعبة بسهولة.
توفر إحماء سريعًا وأداءً قويًا.
تتميّز قاعدة المكواة التي نقدّمها بأنها متينة ومصنوعة من السيراميك، فتنزلق بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي لا تلتصق على الأقمشة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.
يمنع نظام منع التقطير الذي نقدّمه تسرّب المياه، لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وذلك للكيّ بثقة تامة على أي درجة حرارة.
تسمح لك وظيفة البخار العمودي إعادة النضارة إلى ملابسك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الأقمشة وهي معلّقة، مثل الستائر. ما من حاجة إلى لوح كيّ.
يتميّز الرأس بدقته من خلال 3 طرق، فهو مزوّد بطرف مروّس وتجويف للأزرار وجزء أمامي بتصميم رفيع. ويساعدك الرأس الدقيق بثلاث طرق في كيّ أصعب المناطق، كالأزرار والطيّات.
يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.
تم تصميم علبة التخزين هذه المقاومة للحرارة لتخزين المكواة الساخنة بسهولة وعلى الفور بعد الاستخدام.
الفعالية الصديقة للبيئة
سهل الاستخدام
الضمان
التحكّم بالترسبات الكلسية
التخزين
أداء قوي
الحجم والوزن