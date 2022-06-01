سرعة وراحة
تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة المكواة غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سرعة وراحة
تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة المكواة غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل. إكتشف كلّ المميزات
سرعة وراحة
تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة المكواة غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سرعة وراحة
تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة المكواة غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل. إكتشف كلّ المميزات
قوة تصل إلى 1800 واط وتوفر إخراج بخار ثابتًا ومرتفعًا
بخار مستمر لغاية 20غ/الدقيقة وتعزيز بخار من 90 غ لإزالة التجاعيد بسرعة.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
يتيح لك خزان المياه سعة 250 مل كيّ المزيد من الملابس بوتيرة تعبئة أقل
يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.
سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.
يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.
حل لتنظيف الكلس لإطالة فترة استخدام المكواة
وضع توفير الطاقة لاستهلاك طاقة أقل لتوفير التكاليف والاستدامة.
تقضي السلسلة 1000 على 99,99% من البكتيريا ** من ملابسك في أقل من 10 ثوانٍ
سهل الاستخدام
التحكّم بالترسبات الكلسية
إزالة التجاعيد
انزلاق سلس
المواصفات الفنية
الضمان
الطاقة
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