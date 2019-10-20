المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة عن التغليف
  • الصورة الأولية
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة عن التغليف
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

الشاحن اللاسلكي Qi

DLP9210/00

شاحن لاسلكي

الشحن اللاسلكي Qi للهواتف الذكي وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة مع تقنية Qi اللاسلكية. قوة قصوى تبلغ 10 واط لتقليل وقت الشحن. خيارات الإخراج اللاسلكي: 5 واط / 7,5 واط / 10 واط

عرض جميع المزايا

شحن سريع بقوة 10 واط

شاحن لاسلكي

  • 10 واط

  • شحن سريع

  • الشحن اللاسلكي Qi

تقنية Qi معتمدة من قِبل كونسورتيوم الطاقة اللاسلكية

شحن لاسلكي سريع بقوة 10 واط

للاستفادة من أداء شحن بقوة 10 واط، يجب استخدام شاحن مزوّد بتقنية الشحن السريع. يحدد هذا الشاحن مقياس الشحن في الشاحن الحائطي أو موصل التيار لتوفير إمكانية شحن أسرع تلقائيًا.

يشحن عبر معظم أغطية الهواتف

يوفر الشاحن اللاسلكي الشحن من مسافة طويلة، وبالتالي يمكنه الشحن عبر معظم أغطية الهواتف

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

إخلاء المسؤولية

  1. تعتمد سرعة الشحن على ظرف الشحن بما في ذلك الجهاز المستضيف ومحوّل الطاقة.