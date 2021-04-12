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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP8720N/56

بنك طاقة رفيع وقوي

احصل على الطاقة في أي مكان وفي أي وقت تحتاج إليها، بفضل الطاقة الإضافية لغاية أكثر من شحنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك منفذا USB بشحن جهازَين في الوقت نفسه. أما السعة الكبيرة التي تبلغ 20000 ميللي أمبير في الساعة فتسمح لك بإجراء شحن كامل للهاتف والكمبيوتر اللوحي أيضًا

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مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

بنك طاقة رفيع وقوي

  • 20,000 مللي أمبير في الساعة

  • شاحن USB ثنائي

  • بطارية ليثيوم بوليمر

حماية البطارية وحماية من قصر الدارة الكهربائية

حماية البطارية وحماية من قصر الدارة الكهربائية

ضوء مؤشر LED للتشغيل

يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.

يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

المواصفات التقنية

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