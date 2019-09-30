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تم إيقافه
DLP1311NB/40
شاحن حائطي مع منفذ USB
بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,1 أمبير كحد أقصى.
شحن عبر USB بقدرة 2,1 أمبير
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
شحن سريع يبلغ 5 فولت/2,1 أمبير لشحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي بسرعة قصوى
شحن سريع بقوة 5 فولت وبقدرة 2,4 أمبير لشحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي بسرعة قصوى