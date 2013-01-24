شاحن حائطي مع 4 منافذ USB
بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 4,8 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن حائطي مع 4 منافذ USB
بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 4,8 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات
شاحن حائطي مع 4 منافذ USB
بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 4,8 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن حائطي مع 4 منافذ USB
بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 4,8 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات
4 منافذ USB A بقدرة 4,8 أمبير
شحن سريع يبلغ 5 فولت/2,1 أمبير لشحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي بسرعة قصوى
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
الطاقة
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
أبعاد المنتج