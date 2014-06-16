بخلاف بعض أنظمة التبييض الأخرى، تم تزويدZoom WhiteSpeed من Philips بإعدادات كثافة قابلة للضبط ويمكن تخصيصها للقضاء على الحساسية بهدف توفير راحة قصوى لك. في الواقع، أشار ما يزيد عن 90% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الشعور الذي اختبروه عند استخدام مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips تراوح ما بين حساسية طفيفة أو لا حساسية على الإطلاق.
ما الهدف وراء انتظار رؤية النتائج بينما يمكنك الحصول على أسنان ناصعة البياض الآن؟ بفضل مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips، يمكنك الحصول على الابتسامة الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة في عيادة طبيب أسنانك.
بخلاف عدد كبير من الأنظمة الأخرى، يستخدمZoom WhiteSpeed من Philips ضوء LED لتسريع عملية تبييض الأسنان للحصول على نتائج قصوى بأقل وقت ممكن.
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