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Philips Zoom

مجموعات أدوات تطبيق العلاج في العيادة

DIS569/01
Zoom
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Zoom
  • مجموعات أدوات تطبيق علاج Philips Zoom في العيادة مجموعات أدوات تطبيق علاج Philips Zoom في العيادة مجموعات أدوات تطبيق علاج Philips Zoom في العيادة
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    Philips Zoom مجموعات أدوات تطبيق العلاج في العيادة

    DIS569/01
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    مراجعة كل تبييض الأسنان بطريقة احترافية

      مجموعات أدوات تطبيق علاج Philips Zoom في العيادة

      للاستخدام مع مصباح من Zoom WhiteSpeed من Philips وZoom 2

      إعدادات كثافة قابلة للضبط

      بخلاف بعض أنظمة التبييض الأخرى، تم تزويدZoom WhiteSpeed من Philips بإعدادات كثافة قابلة للضبط ويمكن تخصيصها للقضاء على الحساسية بهدف توفير راحة قصوى لك. في الواقع، أشار ما يزيد عن ‎90% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الشعور الذي اختبروه عند استخدام مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips تراوح ما بين حساسية طفيفة أو لا حساسية على الإطلاق.

      الابتسامة الأكثر بياضًا

      ما الهدف وراء انتظار رؤية النتائج بينما يمكنك الحصول على أسنان ناصعة البياض الآن؟ بفضل مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips، يمكنك الحصول على الابتسامة الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة في عيادة طبيب أسنانك.

      تقنية يتم تنشيطها بواسطة الضوء لتبييض أسنان مذهل

      بخلاف عدد كبير من الأنظمة الأخرى، يستخدمZoom WhiteSpeed من Philips ضوء LED لتسريع عملية تبييض الأسنان للحصول على نتائج قصوى بأقل وقت ممكن.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        نتائج علاج التبييض
        أقصى مستوى بياض في 45 دقيقة.

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