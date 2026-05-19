CX1050/01
مـصممة للهدوء. مصنوعة للقوة.
استمتع بتبريد قوي وهادئ مع 3 سرعات ووضعين ودوران سلس ومؤقت وجهاز تحكم عن بُعد لتوفير راحة مثالية. تم تصميم هذه المروحة الجدارية بمواد عالية الجودة وتصميم أنيق، مما يوفر متانة طويلة الأمد وأداءً مميزًا.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل قدرة التبريد التي تصل إلى 3100 م³/ساعة و6 شفرات، توفر هذه المروحة حركة هواء قوية تقضي على الهواء الراكد، وتملأ مساحتك بالهواء المنعش لراحة تدوم طوال اليوم.
تعمل بمستوى صوت هادئ يبلغ 44 ديسيبل (1) - يشبه مكتباً هادئاً - توفر هذه المروحة تبريداً قوياً مع الحفاظ على بيئة هادئة ومريحة.
استمتع بتدفق هواء منعش يمتد حتى 30 متراً، مما يضمن نسيماً لطيفاً في جميع أنحاء الغرفة. سواء كنت قريباً أو بعيداً، استمتع بتبريد ثابت أينما كنت.
خصص راحتك مع 3 إعدادات سرعة قابلة للتعديل، ووضع نوم مخصص ووضع النسيم الطبيعي. اضبط التبريد بسهولة ليناسب احتياجاتك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.
اضبط راحتك من أي مكان باستخدام جهاز التحكم عن بُعد سهل الاستخدام. اختر بين ثلاث سرعات للمروحة، أو وضعين خاصين، أو إعداد المؤقت - كل ذلك دون الحاجة للنهوض.
اضبطها واتركها مع المؤقت المدمج. استمتع براحة البال مع العلم أن مروحتك ستنطفئ تلقائياً - مما يساعدك على توفير الطاقة والراحة طوال الليل.
استمتع بنوم هادئ ومنعش مع وضع النوم. يعمل هذا الإعداد الموفّر للطاقة على خفض سرعة المروحة تدريجيًا على مدار 30 دقيقة لمساعدتك على النوم، بينما تنطفئ الشاشة تلقائيًا لتقليل الضوء والمشتتات.
يوفّر وضع النسيم الطبيعي تدفق هواء منعش من خلال تغيير سرعة المروحة وشدتها تلقائيًا - محاكيًا الإحساس بالرياح الخارجية الحقيقية. إنها تجربة تبريد طبيعية مريحة يمكنك الاستمتاع بها على مدار العام.
استمتع بتوزيع هواء مثالي بفضل الدوران التلقائي بزاوية 80° ورأس يميل تلقائيًا بزاوية 30°، ما يوفّر نسيمًا منعشًا يصل إلى كل أرجاء الغرفة ويضمن تغطية هوائية واسعة ومتوازنة.
بفضل خبرة تزيد عن 80 عامًا في مجال العناية بالهواء، تُجري Philips أكثر من 110 اختبار جودة صارم لضمان المتانة والأداء العالي، موسمًا بعد موسم - وكل ذلك مدعوم بضمان لمدة عامين لراحة بالك.
بتشغيل يستهلك 47 واط فقط، تستهلك هذه المروحة طاقة أقل بـ 53 مرة من مكيف الهواء المحمول القياسي - مما يساعدك على البقاء منتعشًا مع تقليل استهلاك الطاقة والتكاليف بشكل كبير.
يمكن تجميعه في خطوات قليلة بفضل التصميم البديهي. التنظيف سهل للغاية - ما عليك سوى مسح السطح بقطعة قماش جافة للحفاظ على الأداء الأمثل.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
بلد المنشأ
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