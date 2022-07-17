زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة و3 مقابس شحن USB. منفذا USB ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB بحد أقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة و3 مقابس شحن USB. منفذا USB ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB بحد أقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة و3 مقابس شحن USB. منفذا USB ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB بحد أقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة و3 مقابس شحن USB. منفذا USB ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB بحد أقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
تحويل مأخذ واحد إلى ثلاثة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.
يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
أبعاد المنتج
الكرتون الداخلي
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