زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس حائط BS ووصلة تمديد مصهر 13 أمبير إلى 3 مقابس BS مؤرّضة و3 منافذ شحن USB. منفذَي USB-A ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB الأقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس حائط BS ووصلة تمديد مصهر 13 أمبير إلى 3 مقابس BS مؤرّضة و3 منافذ شحن USB. منفذَي USB-A ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB الأقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس حائط BS ووصلة تمديد مصهر 13 أمبير إلى 3 مقابس BS مؤرّضة و3 منافذ شحن USB. منفذَي USB-A ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB الأقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس حائط BS ووصلة تمديد مصهر 13 أمبير إلى 3 مقابس BS مؤرّضة و3 منافذ شحن USB. منفذَي USB-A ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB الأقصى يبلغ 18 واط. إكتشف كلّ المميزات
يؤكّد مؤشر LED هذا بلمح البصر أن الوحدة قيد الشحن.
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.
تحويل مأخذ واحد إلى ثلاثة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
أبعاد المنتج
الكرتون الداخلي
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