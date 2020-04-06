BT9810
دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية
تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز أداة تشذيب اللحية 9000 Prestige من Philips بتقنية SteelPrecision الجديدة كليًا التي تتألّف من مشط معدني مضمّن وأداة قص قوية. بخلاف المشط البلاستيكي، لا ينحني هذا النظام بغض النظر عن قوة الضغط لضمان نتائج التشذيب الأدق والأكثر تساويًا على الإطلاق*.
احصل على النتيجة الأكثر تساويًا على الإطلاق من عملية التشذيب. تمكّنك أداة تشذيب اللحية هذه الخاصة بالرجال من تتبّع منحنيات وجهك باستخدام الغلاف المانع للاحتكاك الذي يتيح للأداة الانزلاق بسهولة وراحة على بشرتك.
تبقى الشفرات المعدنية بالكامل التي نقدّمها حادة طوال فترة استخدامها. وبفضل الهندسة الخاصة التي تتميز بها هذه الشفرات، تقوم أداة تشذيب اللحية 9000 Prestige بقص حتى أسمك أنواع الشعر من دون شدّه.
إن اللحية لحيتك، وبالتالي يمكنك التحكم بالطول الذي تريده. ما عليك سوى استخدام قرص الدقة في أداة التشذيب من Philips لتحديد إعداد واحد من بين 30 إعداد طول بدءًا من 0,4 مم وصولاً إلى 10 مم.
أداة تشذيب اللحية الفولاذية التي تقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. يضبط مستشعر PowerAdapt المحرك تلقائيًا للحفاظ على قوة متّسقة ولتوفير أداء سهل للتشذيب.
يمكنك استخدام أداة تشذيب اللحية هذه مع سلك أو بدونه. احصل على تشذيب لاسلكي لمدة 120 دقيقة من عملية شحن كاملة لساعة واحدة، أو قم بالشحن لمدة 5 دقائق لإجراء عملية تشذيب سريعة.
تم تصميم اللحية 9000 Prestige من Philips لتدوم طويلاً. يتميّز الهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ والعالي الجودة بتشطيبات يدوية، مع اهتمام عالٍ للتفاصيل، ما يمنحك تجربة متميّزة وتدوم طويلاً.
يمكنك رؤية مستوى الطاقة المتبقي في أداة تشذيب الشعر بفضل مؤشر البطارية ذو 3 مستويات الذي يعلمك بما إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل أو بما إذا كان مستوى شحنها منخفضًا أو بما إذا كانت قيد الشحن.
تتميز أداة تشذيب اللحية بأنها مقاومة للمياه بنسبة 100%، ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية لتنظيف دقيق وسهل.
تفيد حقيبة السفر الفاخرة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو أثناء التنقل.
الملحقات
الطاقة
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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