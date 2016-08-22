أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل
يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل
يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى. إكتشف كلّ المميزات
أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل
يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل
يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى.
قم بتشذيب لحيتك الخفيفة بتمريرة واحدة وسريعة. فنظام الرفع والتشذيب المبتكر الذي نقدّمه يرفع كل شعرة ثم يوجهها نحو شفرات الفولاذ المقاوم للصدأ المشحوذة بشكل مزدوج، للحصول على لحية خفيفة ومتساوية أو مشذّبة بتمريرة واحدة.
إن الشفرات المعدنية القوية مشحوذة بشكل مزدوج وتدوم طويلًا لقصّ حتى الشعر السميك. وهي تحتك بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب.
حدد طول التشذيب المفضل ببساطة من خلال تدوير عجلة التكبير/التصغير على المقبض حتى يتم عرض الطول الذي تريده، بدءًا من 0,5 ووصولاً إلى 10 مم بدقة 0,5 مم. يتم بالتالي "تثبيت" الطول الذي اخترته للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بشكل مثالي.
احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تحتكّ الشفرات الفولاذية لأداة تشذيب اللحية قليلاً مع بعضها البعض، فتزيد حدّتها أثناء تشذيب الشعر، فتبقى حادة وفعالة جدًا. كما أنها مزودة بأمشاط وأطراف مستديرة لمنع تهيّج البشرة.
اشحن أداة تشذيب اللحية لساعة واحدة للحصول على 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الطاقة أثناء التشذيب، يمكنك ببساطة توصيل أداة التشذيب بالحائط. تم تصميم أداة التشذيب هذه للعمل لاسلكيًا وبالتوصيل بمصدر طاقة.
يُعلمك مؤشر مستوى البطارية عندما تكون بطارية أداة التشذيب فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة.
افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.
إننا ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة سنتين: فقد تم تصميم منتجات العناية بالمظهر الخاصة بنا لتدوم طويلاً. ولن تحتاج إلى تزييتها، كما أنها متوافقة مع كل مستويات الجهد الكهربي العالمية.
سهولة الاستعمال
سهولة الاستعمال
الطاقة
الطاقة
الطاقة
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