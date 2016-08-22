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تم إيقافه
BT7206/13
أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل
يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى.
إعدادات طول بدقة 0.5 مم
أداة تشذيب معدنية بالكامل
استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة
لالتقاط حتى 90% من الشعر المقصوص*
يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى.
قم بتشذيب لحيتك الخفيفة بتمريرة واحدة وسريعة. فنظام الرفع والتشذيب المبتكر الذي نقدّمه يرفع كل شعرة ثم يوجهها نحو شفرات الفولاذ المقاوم للصدأ المشحوذة بشكل مزدوج، للحصول على لحية خفيفة ومتساوية أو مشذّبة بتمريرة واحدة.
إن الشفرات المعدنية القوية مشحوذة بشكل مزدوج وتدوم طويلًا لقصّ حتى الشعر السميك. وهي تحتك بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب.
الجوائز
تم اختبارها في بيئة مخبرية على سجاد مكسو بالوبر والشعر