اختر لحية بإعدادات الطول 1 و3 و5 و7 مم أو مظهرًا بدون لحية

يمكنك الاختيار من بين مشط للحية الخفيفة بطول 1 مم أو أي من أمشاط اللحية بطول 3 أو 5 أو 7 مم، للحصول على اللحية بالطول الذي تريده. كذلك، يمكنك إزالة المشط والاستمتاع بمظهر بدون لحية بدقة 0,5 مم.