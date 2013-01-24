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Beardtrimmer series 1000

آلة تقصير اللحية

BT1214/15
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  • أداء متين ومتّسق أداء متين ومتّسق أداء متين ومتّسق
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Beardtrimmer series 1000 آلة تقصير اللحية

    BT1214/15
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      أداء متين ومتّسق

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي

      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن 8 ساعات
      • شحن USB
      • 4 أمشاط للحية واللحية الخفيفة
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ لحدّة تدوم طويلاً

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ لحدّة تدوم طويلاً

      احصل على عملية تشذيب مثالية وتحمي بشرتك في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تأتي أداة التشذيب مزوّدة بشفرات مصنوعة من الفولاذ وتلامس بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، وللحفاظ على حدة عالية وفعالة تمامًا مثل وقت شرائها للمرة الأولى.

      ما يصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      ما يصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      اشحن أداة التشذيب لـ 8 ساعات بواسطة كبل USB للحصول على 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي.

      شحن USB لاستخدام مريح

      شحن USB لاستخدام مريح

      تأتي أداة تشذيب اللحية هذه مزوّدة بكبل USB لعملية شحن قابلة للتكيّف بصورة أكبر، عبر الكمبيوتر أو أي محوّل USB. المحوّل غير مضمّن (المحوّل الموصى به HQ80 من Philips).

      اختر لحية بإعدادات الطول 1 و3 و5 و7 مم أو مظهرًا بدون لحية

      اختر لحية بإعدادات الطول 1 و3 و5 و7 مم أو مظهرًا بدون لحية

      يمكنك الاختيار من بين مشط للحية الخفيفة بطول 1 مم أو أي من أمشاط اللحية بطول 3 أو 5 أو 7 مم، للحصول على اللحية بالطول الذي تريده. كذلك، يمكنك إزالة المشط والاستمتاع بمظهر بدون لحية بدقة 0,5 مم.

      تشير الأضواء إلى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون البطارية قيد الشحن

      تشير الأضواء إلى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون البطارية قيد الشحن

      تسمح لك مؤشرات مستوى البطارية في أداة التشذيب هذه بمعرفة عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون البطارية قيد الشحن. بهذه الطريقة، يمكنك شحن أداة التشذيب في الوقت المحدد وبالكامل، بحيث لا تصبح البطارية فارغة أثناء التشذيب.

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      تتميز الشفرات برؤوس مستديرة لملامسة لطيفة مع البشرة ولتفادي خدشها أو تهيّجها.

      يمنع قفل السفر من تشغيل أداة التشذيب عن طريق الخطأ

      يمنع قفل السفر من تشغيل أداة التشذيب عن طريق الخطأ

      يتوفر قفل السفر على زر التشغيل/إيقاف التشغيل وهو يمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ.

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      افصل الرأس واستخدم الفرشاة المضمّنة لمسح الشعر المتساقط، والاستمتاع بعملية تنظيف جاف سهلة جدًا. لا حاجة إلى تزييت الجهاز.

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      آلة سهلة الحمل والاستخدام ومصممة لمساعدتك على تشذيب الشعر في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      إننا ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة سنتين: فقد تم تصميم منتجات العناية بالمظهر الخاصة بنا لتدوم طويلاً. ولن تحتاج إلى تزييتها، كما أنها متوافقة مع كل مستويات الجهد الكهربي العالمية.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        الدقة (حجم التدرجات)
        1 مم
        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة

      • الملحقات

        المشط
        • 1 مشط للحية الخفيفة (1 مم)
        • 3 أمشاط (3 و5 و7 مم)
        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن USB
        • شحن كامل لمدة 8 ساعات
        نوع البطارية
        NiMH
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        محول
        غير مضمنة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر الشحن
        تنظيف
        تنظيف جاف مع فرشاة
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك
        قِفل للسفر
        نعم

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح سهل الاستخدام

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

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