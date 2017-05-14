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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Beardtrimmer series 1000 آلة تقصير اللحية

    BT1214/15

    أداء متين ومتّسق

    تم تصميم أداة تشذيب اللحية هذه لإمكانية شحنها بواسطة كبل USB. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 60 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتجربة تشذيب من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 1000 آلة تقصير اللحية

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    أداء متين ومتّسق

    شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن 8 ساعات
    • شحن USB
    • 4 أمشاط للحية واللحية الخفيفة
    احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

    احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

    تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.

    ما يصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

    ما يصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

    اشحن أداة التشذيب لـ 8 ساعات بواسطة كبل USB للحصول على 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي.

    شحن USB لاستخدام مريح

    شحن USB لاستخدام مريح

    تأتي أداة تشذيب اللحية هذه مزوّدة بكبل USB لعملية شحن قابلة للتكيّف بصورة أكبر، عبر الكمبيوتر أو أي محوّل USB. المحوّل غير مضمّن (المحوّل الموصى به HQ80 من Philips).

    معرفة متى يحين وقت الشحن

    معرفة متى يحين وقت الشحن

    يضيء الضوء الأخضر على المحوّل للإشارة إلى أن جهازك قيد الشحن.

    شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

    شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

    تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.

    يمنع قفل السفر من تشغيل أداة التشذيب عن طريق الخطأ

    يمنع قفل السفر من تشغيل أداة التشذيب عن طريق الخطأ

    يتوفر قفل السفر على زر التشغيل/إيقاف التشغيل وهو يمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ.

    رأس قابل للفك لتنظيف سهل

    رأس قابل للفك لتنظيف سهل

    افصل الرأس واستخدم الفرشاة المضمّنة لمسح الشعر المتساقط، والاستمتاع بعملية تنظيف جاف سهلة جدًا. لا حاجة إلى تزييت الجهاز.

    مقابض يسهل الامساك بها

    مقابض يسهل الامساك بها

    آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    اختر لحية بإعدادات الطول 1 و3 و5 و7 مم أو مظهرًا بدون لحية

    يمكنك الاختيار من بين مشط للحية الخفيفة بطول 1 مم أو أي من أمشاط اللحية بطول 3 أو 5 أو 7 مم، للحصول على اللحية بالطول الذي تريده. كذلك، يمكنك إزالة المشط والاستمتاع بمظهر بدون لحية بدقة 0,5 مم.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      المشط
      • 1 مشط للحية الخفيفة (1 مم)
      • 3 أمشاط (3 و5 و7 مم)

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      جاري الشحن
      • شحن USB
      • شحن كامل لمدة 8 ساعات
      نوع البطارية
      NiMH
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      محول
      غير مضمنة

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح سهل الاستخدام

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم
      لا حاجة إلى زيوت
      نعم

    • نظام قص

      عرض رأس التشذيب
      32  ملليمترًا
      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      الدقة (حجم التدرجات)
      1 مم
      أسنان مانعة للخدش
      لمزيد من الراحة

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      تنظيف جاف مع فرشاة
      شاشة العرض
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      • مؤشر الشحن
      العملية
      استخدام بدون أسلاك
      قِفل للسفر
      نعم

    Badge-D2C

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