بشرة ناعمة جميلة

مصمم تحديدًا للنساء لإزالة أرفع الشعيرات بلطف من الشفة العليا والذقن والخدَين وخط الفك. يقص ملحق الجمال هذا الشعر بشكل دقيق جدًا بحيث يزيل الشعيرات الرفيعة منها والقاسية. كما هو الحال مع طرق إزالة الشعر الأخرى، لا ينمو الشعر مرة أخرى أكثر سماكة أو أكثر كثافة أو أغمق