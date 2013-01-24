عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات
نقدّم لك أسرع آلة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بجسمك ووجهك. إكتشف كلّ المميزات
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عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات
نقدّم لك أسرع آلة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بجسمك ووجهك. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).
يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.
تصميم حائز جوائز* لإزالة الشعر بسهولة تامة
يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.
مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها
يشمل إصدار هذه الحزمة الخاص جهازًا صغيرًا لتنظيف الوجه مع تقنية التدوير. يتميّز بتصميم صغير وسهل الاستخدام، فيشكّل الخيار المثالي للعناية اليومية ببشرتك، أينما كنت. يحتوي على 17000 شعيرة ناعمة كالحرير لإزالة الأوساخ بلطف ومنحك بشرة نظيفة ونضرة. ويتميّز الجهاز بفعاليته في إزالة الأوساخ ونعومته على بشرتك، لتتمكّني من استخدامه مرتَين في اليوم. يتوافق مع كل فراشي VisaPure من Philips المصممة لتتلاءم مع نوع بشرتك واحتياجاتها.
يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطًا لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.
لنعومة أكثر في مختلف مناطق الجسم، يتضمّن الجهاز رأسًا للوجه لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه بسهولة، بالإضافة إلى رأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر في منطقتَي الإبط والبيكيني.
يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.
ملاقط في علبة أنيقة، مع مرآة وضوء مضمّنَين، مثالية للحاجبَين.
الملحقات
سهولة الاستعمال
Performance
الميزات
المواصفات التقنية
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