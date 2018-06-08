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  • نتائج رائعة، قيمة رائعة نتائج رائعة، قيمة رائعة نتائج رائعة، قيمة رائعة

    Lumea IPL 7000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    BRI921/60

    1 جائزة

    نتائج رائعة، قيمة رائعة

    احصلي على بشرة ناعمة وخالية من الشعر مع سلسلة Lumea IPL 7000. العلاجات لطيفة وفعالة مع ملحقات لكل منطقة من مناطق الجسم.

    إكتشف كلّ المميزات

    Lumea IPL 7000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

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    مراجعة كل IPL

    نتائج رائعة، قيمة رائعة

    استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 12 شهرًا*

    • 5 إعدادات يدوية للقوة
    • ملحقان: للجسم والوجه
    • تطبيق Lumea IPL
    • استخدام سلكي
    • + أداة تشذيب على شكل قلم (HP6388)
    نتائج سريعة مع علاجات كل أسبوعين فقط

    نتائج سريعة مع علاجات كل أسبوعين فقط

    ابدئي بالمرحلة الأولية التي تتكون من 4 علاجات كل أسبوعين فقط، أي نصف عدد العلاجات مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى. ثم قومي بإجراء تعديلات شهرية للحفاظ على النتائج.

    Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

    Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

    اختاري من بين 5 إعدادات للقوة لتجربة مريحة. يمنعك مستشعر لون البشرة من علاج مناطق البشرة التي تعتبر داكنة جدًا ليتم علاجها بتقنية IPL.

    كبل طويل جدًا لمرونة إضافية أثناء جلسات العلاج

    كبل طويل جدًا لمرونة إضافية أثناء جلسات العلاج

    استخدام مريح بفضل الكبل الطويل جدًا لإمكانية وصول سهلة ومناورة محسّنة.

    حل كامل للوجه والجسم مع ملحقَين

    حل كامل للوجه والجسم مع ملحقَين

    رأسان مختلفان للجسم والوجه يعملان بسرعة دقة لاستخدام لطيف على البشرة، حتى في المناطق الحساسة. يأتي الملحق المخصص للوجه مزوّدًا بفلتر ضوء لعلاج دقيق.

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.

    مزوّد بأداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم

    مزوّد بأداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم

    أكملي روتينك للعناية بجمالك: إن أداة التشذيب الصغيرة Satin على شكل قلم هي أداة تجميل غير ملحوظة في أثناء التنقل لإزالة حتى أرفع شعيرات الوجه بسرعة وسهولة.

    مناسبة لمجموعة كبيرة من ألوان البشرة والشعر

    مناسبة لمجموعة كبيرة من ألوان البشرة والشعر

    تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من البني الفاتح إلى المتوسط (I-IV).

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية. الملحقات

      ملحق الجسم
      • حجم النافذة: 4,0 سم2
      • علاج للجسم: الساقان والذراعان والمعدة ومنطقة الأبطَين
      ملحق الوجه
      • حجم النافذة: 2 سم2، فلتر إضافي
      • علاج للوجه: الشفة العليا والذقن وخط الفك

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
      نظام أمان مضمّن
      يمنع الوميض غير المقصود

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للاستخدام السريع
      وضع الضغط والوميض
      لعلاج المناطق الصغيرة
      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام سلكي

    • قلم التشذيب

      الملحقات
      • مشط للحاجبين
      • فرشاة التنظيف
      سهولة الاستخدام
      مقبض صغير
      الطاقة
      بطارية من نوع AAA

    • الطاقة

      استخدام سلكي
      نعم

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      تصميم يدوم طويلاً، 250000 ومضة، ما يعادل 20 سنة من عمر المصباح**
      الفولتية
      100-240 فولت

    • الملحقات

      ملحق مخصص للجسم (4 سم2)
      للاستخدام أسفل خط الرقبة
      ملحق مخصص للوجه (2 سم2)
      للاستخدام أسفل العينين

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتَين وسنة إضافية عند تسجيل المنتج في غضون 90 يومًا

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة تجميل صغيرة
      محول
      24 فولت / 1500 مللي أمبير
      الملحق
      قطعة قماش للتنظيف

    • وقت الاستخدام

      البيكيني
      4 دقائق
      الجزء السفلي من الساق
      15 دقيقة
      تحت الإبطين
      2,5 دقائق
      خط البيكيني
      4 دقيقة
      مناطق الوجه
      دقيقتان

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز Series 7000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
    • أداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم (HP6388)
    • ملحق الجسم
    • ملحق الوجه
    • تطبيق Lumea IPL
    • حقيبة صغيرة
    Badge-D2C

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    الجوائز

    • متوسط انخفاض نمو الشعر بعد 12 علاجًا: 82% على الجزء السفلي من الساقين
    • * عند اتباع جدول جلسات العلاج. محتسبة للاستخدام على الجزء السفلي من الساقَين ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين والوجه. لا يتجاوز عمر المصباح ضمان Philips العالمي لمدة سنتَين.
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