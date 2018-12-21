BRE285/00
إزالة الشعر بسهولة تامة
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygieneإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع
يضمن الضوء المضمّن والفريد التقاط أكبر كمية من الشعيرات، لإزالة الشعر بفعالية أكبر.
إعدادان للسرعة لإزالة أرفع الشعيرات وأكثرها سماكة، ولإزالة الشعر بطريقة مخصصة أكثر.
يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!
تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر
يوفر كل من رأس الحلاقة والمشط حلاقة دقيقة ونعومة إضافية في مختلف مناطق الجسم.
يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطًا لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية
يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.
يساعد قفاز تقشير البشرة في منع نمو الشعر تحت الجلد بين كل جلسة إزالة شعر وأخرى.
حقيبة صغيرة للسفر لتخزين المنتج ونقله
الملحقات
الطاقة
المواصفات الفنية
تصميم
الميزات
الخدمة
سهولة الاستخدام
الأداء
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