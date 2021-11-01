BHS732
تسريح الشعر وحمايته مع ضرر أقل بسبب الحرارة*
تمكّني من حماية شعرك وتسريحه بفضل تقنية ThermoShield لضرر أقل بسبب الحرارة مع درجة حرارة متّسقة وأيونات معدنية لتقليل أثر الأشعة فوق البنفسجية. استمتعي بتسريحات رائعة وصحية وخالية من التجعيدات.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تتيح لك تقنية ThermoShield تسريح شعرك مع ضرر أقل بسبب الحرارة. يقوم المستشعر بتعديل درجة الحرارة ليتم تسريح شعرك بالشكل المثالي والمتساوي الذي يستحقه من الجذور حتى الأطراف.
تساعد الأيونات المعدنية في تقليل التأثير السلبي للأشعة فوق البنفسجية وتحدّ بذلك من الضرر على سطح الشعر، ما يحافظ على نعومة شعرك وقابلية تسريحه بطرق متعددة.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
يأتي جهاز التمليس مزوّدًا بلوحَين من السيراميك مع زيت الأركان لتسرّحي شعرك بشكل سريع وبدون مجهود ولتستمعتي بحركة انزلاق ناعمة حريرية تمامًا مثل مظهر شعرك.
بدءًا من الشعر الناعم والمالس الأنيق وصولاً إلى التموّجات العفوية بدون مجهود أو التجعيدات اللافتة للنظر، بإمكانك تسريح شعرك كما يحلو لك. أي تسريحة ستختارين اليوم؟
بكبسة زر واحد، يمكنك اختيار درجة الحرارة 210 درجات مئوية المحددة مسبقًا لتمليس الشعر بسرعة.
اختاري درجة الحرارة من نطاق درجات الحرارة الذي يبدأ من 120 درجة مئوية ويصل لغاية 230 درجة مئوية لضمان الحصول على نتائج تدوم طويلاً مع الحد من احتمال تلف الشعر في الوقت نفسه.
يساعد اللوحان الناعمان في انزلاق جهاز التمليس بسلاسة على الشعر لتتمكّني من تسريح شعرك بوقت أقل والاستمتاع بالنتيجة الرائعة نفسها لوقت أطول.
تولّد تقنيّة أيونات المياه من Philips كمية مياه أكثر بـ 1000 مقارنة بعدم استخدام مؤيّن، كما ترطب الشعر للاستمتاع بشعر ناعم وصحي.
لوحان أكثر نعومة بنسبة 35% مع تقنية تحرّك لانزلاق لطيف مع كل تمريرة. يتحرك لوحا السيراميك المتحركان المتطوران لتعديل مستوى الضغط على الشعر، ما يضمن درجة حرارة ومستوى ضغط متساويَين على الشعر لأداء جيد في التسريح.
يوفّر اللوحان الأطول اللذين يبلغ طولهما 105 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل وأسرع.
يوفّر لك المزيج الفريد ما بين قرص درجة الحرارة وشاشة عرض LED تحكّمًا دقيقًا بدرجة الحرارة.
صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.
يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.
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