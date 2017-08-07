انقري فوق التسريحة التي تريدينها

تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 10 تسريحات بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك.