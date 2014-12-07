ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
BHH777/03
تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة
يسهّل جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips الحصول على تموجات رائعة حتى من الخلف. فبفضل تصميمه الفريد على شكل زهرة التوليب واللوحَين الذكيين، يمكنك الإمساك بخصلة الشعر أثناء تسريحها، مما يسمح لك بالحصول على تموجات بحركة واحدة وبسيطة.
على شكل توليب
تثبيت وتموجات بلمسة واحدة
تصميم واقٍ من السخونة
خفيف الوزن وصغير الحجم
يتمتّع جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips بتصميم فريد على شكل زهرة التوليب للحصول على تموجات طبيعية وعصرية بلا عناء.
يقوم لوحا التجعيد والتثبيت في جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips بإمساك خصلة الشعر وتثبيتها أثناء التسريح، ما يسمح لك بالحصول على تموجات بحركة واحدة مستخدمة يد واحدة فقط.
بما أن لوحي التسريح مصمّمان بطريقة تمنعك من لمسهما، فلا داعي للقلق بشأن التعرّض لحروق عرضية.
تم اختباره في العام 2014.