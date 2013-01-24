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جهاز تجعيد الشعر لتموجات طبيعية وسهلة

BHH777/03
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  • تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة
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    جهاز تجعيد الشعر لتموجات طبيعية وسهلة

    BHH777/03
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة

    يسهّل جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips الحصول على تموجات رائعة حتى من الخلف. فبفضل تصميمه الفريد على شكل زهرة التوليب واللوحَين الذكيين، يمكنك الإمساك بخصلة الشعر أثناء تسريحها، مما يسمح لك بالحصول على تموجات بحركة واحدة وبسيطة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    جهاز تجعيد الشعر لتموجات طبيعية وسهلة

    تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة

    يسهّل جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips الحصول على تموجات رائعة حتى من الخلف. فبفضل تصميمه الفريد على شكل زهرة التوليب واللوحَين الذكيين، يمكنك الإمساك بخصلة الشعر أثناء تسريحها، مما يسمح لك بالحصول على تموجات بحركة واحدة وبسيطة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل curlers

      تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة

      حتى من الخلف

      • على شكل توليب
      • تثبيت وتموجات بلمسة واحدة
      • تصميم واقٍ من السخونة
      • خفيف الوزن وصغير الحجم
      مصمم خصيصًا للحصول على تموجات طبيعية ورائعة

      مصمم خصيصًا للحصول على تموجات طبيعية ورائعة

      يتمتّع جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips بتصميم فريد على شكل زهرة التوليب للحصول على تموجات طبيعية وعصرية بلا عناء.

      تثبيت تلقائي لإنشاء تموجات بيد واحدة

      تثبيت تلقائي لإنشاء تموجات بيد واحدة

      يقوم لوحا التجعيد والتثبيت في جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips بإمساك خصلة الشعر وتثبيتها أثناء التسريح، ما يسمح لك بالحصول على تموجات بحركة واحدة مستخدمة يد واحدة فقط.

      حماية من الحروق العرضية

      حماية من الحروق العرضية

      بما أن لوحي التسريح مصمّمان بطريقة تمنعك من لمسهما، فلا داعي للقلق بشأن التعرّض لحروق عرضية.

      مقبض نحيف وحجم صغير لسهولة الحمل

      مقبض نحيف وحجم صغير لسهولة الحمل

      تم تصميم جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips ليكون خفيف الوزن وصغير الحجم ومريحًا أثناء الاستخدام. يسمح المقبض الرفيع والحجم الصغير بحمل الجهاز بسهولة.

      طبقة حماية من السيراميك

      طبقة حماية من السيراميك

      يضمن الطلاء الواقي من السيراميك الموجود على لوحي جهاز تجعيد الشعر توزيع الحرارة بطريقة متساوية، كما يعتني بشعرك جيدًا أثناء تجعيده.

      درجة حرارة تسريح احترافية تبلغ 200 درجة مئوية

      درجة حرارة تسريح احترافية تبلغ 200 درجة مئوية

      تضمن درجة الحرارة الاحترافية التي تبلغ 200 درجة مئوية الحصول على نتائج ممتازة حتى على الشعر الكثيف، مع الحدّ من تلف الشعر في الوقت نفسه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        حرارة
        200  درجة مئوية
        حجم لوح التسخين
        20X70
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        وقت الإحماء
        30  ثانية
        نوع السخّانة
        PTC
        فولتية
        110-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز

      • الميزات

        تصميم فريد على شكل زهرة التوليب
        نعم
        تثبيت وتموجات بلمسة واحدة
        نعم
        خفيف الوزن وصغير الحجم
        نعم
        تصميم واقٍ من السخونة
        نعم
        طبقة من السيراميك
        نعم

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        تموجات طبيعية المظهر
        طول الشعر
        • طويل
        • متوسط
        • قصير

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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