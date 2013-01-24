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3000

مجفف الشعر

BHD360/23
  • تجفيف قوي على درجة حرارة أقل تجفيف قوي على درجة حرارة أقل تجفيف قوي على درجة حرارة أقل
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    3000 مجفف الشعر

    BHD360/23

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    3000 مجفف الشعر

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    3000 مجفف الشعر

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

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      تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

      مع ملحق ThermoProtect

      • 2100 واط
      • ملحق ThermoProtect
      • عناية أيونية متقدّمة
      • 6 إعدادات للحرارة والسرعة
      تجفيف فعال مع قوة 2100 واط

      تجفيف فعال مع قوة 2100 واط

      يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 2100 واط، وهو يقدّم دفق هواء قويًا، لنتائج رائعة كل يوم.

      ملحق ThermoProtect

      ملحق ThermoProtect

      يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة، للعناية اليومية بشعرك. فهو يقلل درجة الحرارة بمقدار 15 درجة مئوية مع تجفيف شعرك بسرعة في الوقت نفسه.

      عناية أيونية متقدّمة لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

      عناية أيونية متقدّمة لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

      يولّد النظام الأيوني القوية هذا ما يصل إلى 20 مليون أيون* في كل جلسة تجفيف، لتعزيز لمعان شعرك. استمتعي بشعر لامع وخالٍ من التجعيدات.

      تحكّم دقيق مع 6 إعدادات للحرارة والسرعة

      تحكّم دقيق مع 6 إعدادات للحرارة والسرعة

      اختاري مزيج إعدادات الحرارة والسرعة الذي يناسب شعر على وتسريحتك على أفضل وجه. احصلي على ستة إعدادات مختلفة للتحكّم بشعرك بدقة بهدف ابتكار تسريحة خاصة بك.

      إعداد الهواء البارد لإنهاء تسريحتك

      إعداد الهواء البارد لإنهاء تسريحتك

      يوفّر إعداد الهواء البارد دفقًا من الهواء البارد لإنهاء تسريحتك وتثبيتها.

      فوهة رفيعة لوضع اللمسات الأخيرة وللتسريح بدقة

      فوهة رفيعة لوضع اللمسات الأخيرة وللتسريح بدقة

      تقوم الفوهة الرفيعة بتركيز الهواء بدقة، لوضع اللمسات الأخيرة والسريعة ولإتقان التفاصيل الصغيرة في تسريحتك.

      لمنح شعرك كثافة وسماكة ولزيادة التجعيد والتسريحات المتموجة

      لمنح شعرك كثافة وسماكة ولزيادة التجعيد والتسريحات المتموجة

      يقوم ناشِر الهواء المعزز للكثافة بنشر تدفق الهواء عبر الشعر، لتعزيز الكثافة وتخفيف التجعيدات أثناء التجفيف. للحصول على أفضل النتائج، امسكي ناشِر الهواء بالقرب من منطقة فروة الرأس والجذور. ستقوم أسنان ناشِر الهواء الرفيعة وغير المالسة بتعزيز الكثافة وزيادة السماكة والتموجات والمساعدة في تحديد شكل التموجات.

      المواصفات التقنية

      • تقنيات العناية

        ThermoProtect
        نعم
        عناية أيونية
        نعم

      • ملحقات

        ملحق ThermoProtect
        نعم
        فوهة
        14 مم
        ناشر هواء
        نعم

      • الميزات

        إعدادات الحرارة/السرعة
        6
        الإعدادات
        إعداد الهواء البارد
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        2100  واط
        المحرّك
        تيار مستمر
        فولتية
        220-240 فولت
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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