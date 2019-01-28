BHD003/03
تجفيف الشعر وتسريحه بسهولة تامة
يقدّم مجفف الشعر Essential من Philips توازنًا رائعًا ما بين قوة التجفيف والتسريح. يتميّز مجفف الشعر بحجمه الصغير وإمكانية استخدامه بسهولة في المنزل أو اصطحابه معك أثناء التنقل. احصلي على النتائج الرائعة واللطيفة التي تريدينها، أينما كنت.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعمل هذا المجفف بقوة 1400 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.
يقدّم مجفف الشعر إعدادَي سرعة/حرارة محددَين مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.
يأتي مجفف الشعر هذا مزوّدًا بمقبض قابل للطيّ، مما يسهّل ترتيبه توضيبه وتخزينه وحمله معك أينما ذهبت.
يركّز المكثّف تدفق الهواء عبر الفتحة على مناطق محددة، مما يتيح إضفاء لمسات نهائية أفضل أو الحصول على تسريحة أدق.
بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مسرّح الشعر هذا بتصميم عصري ذكي. ونتيجة لذلك يجمع هذا الجهاز بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام وبين صغر الحجم لتخزينه فعليًا في أي مكان.
ضمان عالمي لمدة سنتين.
المواصفات الفنية
الميزات
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