لطيف على البشرة، للعناية بالجسم بالكامل

للاستمتاع بحلاقة دقيقة وناعمة في كل أنحاء الجسم، بما في ذلك المناطق الحساسة، من دون المساس براحة البشرة. تتوفر ثلاثة إعدادات طول لتشذيب متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى ملحق خلفي قابل للطي يُسهّل الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.