قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين
تمنحك Pedi Advanced من Philips قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك تصميم القرص الدوّار والمقبض الفريد بإزالة مسامير القدم بدقة ولطف ومن دون مجهود من الكعب إلى أخمص القدمين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين
تمنحك Pedi Advanced من Philips قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك تصميم القرص الدوّار والمقبض الفريد بإزالة مسامير القدم بدقة ولطف ومن دون مجهود من الكعب إلى أخمص القدمين. إكتشف كلّ المميزات
قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين
تمنحك Pedi Advanced من Philips قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك تصميم القرص الدوّار والمقبض الفريد بإزالة مسامير القدم بدقة ولطف ومن دون مجهود من الكعب إلى أخمص القدمين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين
تمنحك Pedi Advanced من Philips قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك تصميم القرص الدوّار والمقبض الفريد بإزالة مسامير القدم بدقة ولطف ومن دون مجهود من الكعب إلى أخمص القدمين. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز القرص الدوّار الفريد بحافة دقة قصوى للحصول على قدمَين ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك كل من القرص الدوّار وحافة الدقة بإزالة مسامير القدم بطريقة دقيقة ولطيفة ومن دون أي مجهود، للمناطق الكبيرة والأصغر.
علاج لطيف لبشرتك بفضل أكسيد الألمونيوم المدني الطبيعي المدمج في القرص.
تصميم مريح وحائز جوائز يسمح لك بالوصول إلى الكعب وأصابع قدمَيك.
للاستخدام الجاف والرطب.
تتميّز Pedi advanced من Philips بأنها قابلة لإعادة الشحن لإلغاء الحاجة إلى استبدال البطاريات. يمكنك شحن البطارية بالكامل في غضون 1,5 ساعات، مما سيمنحك 40 دقيقة من وقت العلاج. يمكنك أيضًا استخدام خيار الشحن السريع لشحن جهازك في 10 دقائق لجلسة علاج كاملة لقدمَيك!
السرعة 1 لإزالة مسامير القدم بفعالية عالية جدًا. السرعة 2 لإزالة مسامير القدم بلطف.
للحصول على أفضل النتائج، ننصح باستبدال القرص كل ستة أشهر.
الملحقات
سهولة الاستعمال
الطاقة
الميزات
المواصفات التقنية
الخدمة