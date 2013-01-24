الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Pedi Advanced

أداة برد كهربائية للقدمَين

BCR430/00
1 الجوائز
  • قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين
    -{discount-value}

    Pedi Advanced أداة برد كهربائية للقدمَين

    BCR430/00
    1 الجوائز

    قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين

    تمنحك Pedi Advanced من Philips قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك تصميم القرص الدوّار والمقبض الفريد بإزالة مسامير القدم بدقة ولطف ومن دون مجهود من الكعب إلى أخمص القدمين. إكتشف كلّ المميزات

    Pedi Advanced أداة برد كهربائية للقدمَين

    قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين

    تمنحك Pedi Advanced من Philips قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك تصميم القرص الدوّار والمقبض الفريد بإزالة مسامير القدم بدقة ولطف ومن دون مجهود من الكعب إلى أخمص القدمين. إكتشف كلّ المميزات

    قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين

    تمنحك Pedi Advanced من Philips قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك تصميم القرص الدوّار والمقبض الفريد بإزالة مسامير القدم بدقة ولطف ومن دون مجهود من الكعب إلى أخمص القدمين. إكتشف كلّ المميزات

    Pedi Advanced أداة برد كهربائية للقدمَين

    قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين

    تمنحك Pedi Advanced من Philips قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك تصميم القرص الدوّار والمقبض الفريد بإزالة مسامير القدم بدقة ولطف ومن دون مجهود من الكعب إلى أخمص القدمين. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل footcare

      قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين

      مع قرص الدقة القصوى

      • مع حافة الدقة القصوى
      • قرص دوّار
      • رطب وجاف
      • تصميم لاسلكي وقابل لإعادة الشحن
      قرص دوّار فريد لقدمَين ناعمتَين كالحرير من الكعب إلى أخمص القدمين

      قرص دوّار فريد لقدمَين ناعمتَين كالحرير من الكعب إلى أخمص القدمين

      يتميّز القرص الدوّار الفريد بحافة دقة قصوى للحصول على قدمَين ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك كل من القرص الدوّار وحافة الدقة بإزالة مسامير القدم بطريقة دقيقة ولطيفة ومن دون أي مجهود، للمناطق الكبيرة والأصغر.

      علاج لطيف لبشرتك

      علاج لطيف لبشرتك

      علاج لطيف لبشرتك بفضل أكسيد الألمونيوم المدني الطبيعي المدمج في القرص.

      تصميم مقبض حائز جوائز

      تصميم مقبض حائز جوائز

      تصميم مريح وحائز جوائز يسمح لك بالوصول إلى الكعب وأصابع قدمَيك.

      قابلة للاستخدام الجاف والرطب للاستعمال أثناء الاستحمام أو من دون استحمام

      قابلة للاستخدام الجاف والرطب للاستعمال أثناء الاستحمام أو من دون استحمام

      للاستخدام الجاف والرطب.

      قابلة للشحن

      قابلة للشحن

      تتميّز Pedi advanced من Philips بأنها قابلة لإعادة الشحن لإلغاء الحاجة إلى استبدال البطاريات. يمكنك شحن البطارية بالكامل في غضون 1,5 ساعات، مما سيمنحك 40 دقيقة من وقت العلاج. يمكنك أيضًا استخدام خيار الشحن السريع لشحن جهازك في 10 دقائق لجلسة علاج كاملة لقدمَيك!

      اختاري السرعة المناسبة لتلبية احتياجاتك

      اختاري السرعة المناسبة لتلبية احتياجاتك

      السرعة 1 لإزالة مسامير القدم بفعالية عالية جدًا. السرعة 2 لإزالة مسامير القدم بلطف.

      للحصول على أفضل النتائج، يجب استبدال القرص كل ستة أشهر

      للحصول على أفضل النتائج، يجب استبدال القرص كل ستة أشهر

      للحصول على أفضل النتائج، ننصح باستبدال القرص كل ستة أشهر.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        قرص دقة دوّار
        نعم
        فرشاة التنظيف
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        لاسلكي
        نعم
        مقبض
        Ergo
        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم
        مؤشر مستوى البطارية
        • شحن البطارية
        • بطارية ممتلئة
        • بطارية منخفضة

      • الطاقة

        شحن سريع
        شحن لمدة 15 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن لساعة ونصف الساعة
        قابلة للشحن
        نعم
        وقت الاستخدام
        لغاية 40 دقيقة

      • الميزات

        إعدادات السرعة
        إعدادان

      • المواصفات التقنية

        عدد الأقراص
        1

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الجوائز