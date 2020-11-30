العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز التحكم عن بُعد (مع بطاريات)
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب الضمانة العالمية
B97/98
صوت محيطي فعلي عند الطلب
انغمس في الدراما واشعر بالإثارة بفضل مكبر الصوت العمودي Fidelio المزوّد بمكبرات صوت مرافقة وقابلة للفصل وDolby Atmos لتزويدك بصوت دقيق للغاية وواقعي. كذلك، يضيف الجهير العميق أثرًا واضحًا إلى الموسيقى والتأثيرات.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل مكبر الصوت العمودي Fidelio من Philips، لا شيء يمنعك من أن تعيش اللحظة. سواء أكانت مكبرات الصوت الخلفية القابلة للإزالة، والتي يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها في ثوانٍ أثناء مشاهدة الأفلام، أم الطريقة السلسة التي تسمح لك بالتبديل بين كل المصادر المفضّلة أم الحجم الصغير الذي يسمح بوضع الجهاز في أي مكان. ما عليك سوى فتح العلبة والتوصيل والاسترخاء.
يوفّر مكبر الصوت العمودي هذا تجربة غامرة لا تنسى. تملأ القنوات 7.1.2 أي غرفة بأغانٍ مفعمة بالحياة وعميقة وتأثيرات مدوية وحوارات رائعة. ويضيف مضخم الصوت اللاسلكي تأثيرًا إلى كل انفجار وكل إيقاع.
هل تريد الانغماس بالكامل أثناء مشاهدة الأفلام؟ ما عليك سوى إزالة مكبرات الصوت القابلة للفصل من أطراف مكبر الصوت العمودي ووضعها خلفك لإنشاء إعداد صوت محيطي فعلي. تضمن القناة المركزية المخصصة سماع كل كلمة، بدءًا من الأفلام الضخمة ووصولاً إلى محطات البودكاست.
احصل على تجربة Dolby Atmos الكاملة من مكبرات الصوت التي توجّه الصوت إلى الأعلى والمتوفرة في مكبر الصوت العمودي هذا. ستسمع أفلامك وبرامجك المفضّلة بشكل واقعي جدًا فيما يتدفق الصوت من حولك وفوقك. إذا كنت تشاهد محتوى غير Atmos، فسيقوم مكبر الصوت العمودي بالتبديل إلى Dolby Surround.
إن مكبر الصوت العمودي القوي هذا معتمد من IMAX Enhanced، أي أنه قادر على تقديم تجربة صوتية تنقلك إلى عالم آخر بالفعل. يتمتّع مضخم الصوت بقوة 240 واط بشكل رائع عند وضعه بصورة مستقلة، كما أن مكبر الصوت العمودي نفسه منخفض الارتفاع لتركيبه بسهولة.
بفضل توافق DTS Play-Fi، أصبح مكبر الصوت العمودي Fidelio المتميّز هذا مكونًا فعالاً في إعداد الصوت لغرف متعددة. يمكنك مزامنة مكبرات الصوت المتوافقة مع Play-Fi وتجميعها بسهولة تامة، وبث قوائم التشغيل إلى كل غرفة بصوت عالي الجودة من دون تفويت أي إيقاع.
يمكنك أن تطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa أو أي مكبر صوت يعمل مع Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت العمودي. هل تفضّل Siri؟ يعمل مكبر الصوت العمودي هذا مع Apple AirPlay 2 لاستخدامها أيضًا. تمكّن من زيادة مستوى صوت الموسيقى وتخطّي الأغاني من دون استخدام يديك.
عندما يتعلّق الأمر بالموسيقى، يسمح لك Spotify Connect ببث إشارة Spotify بأفضل جودة عبر شبكة Wi-Fi. يمكنك أيضًا بث قوائم تشغيل عالية الجودة من جهازك المحمول عبر Apple AirPlay 2 أو Bluetooth. أما بالنسبة إلى الأفلام والألعاب، فيسمح لك الاتصال التمريري بدقة 4K بتوصيل مصادر فيديو HDR بدقة 4K بدون فقدان مستوى الدقة.
لا تتخلَّ عن أي تفصيل من المزيج عندما تكون منغمسًا في الدراما. يتوافق مكبر الصوت العمودي هذا مع HDMI eARC، وهو عبارة عن وصلة عالية السرعة تسمح لك باختبار التأثير الكامل لتنسيقات الصوت المتقدّمة مثل Dolby Atmos وDTS:X. يتميّز مكبر الصوت العمودي أيضًا بإدخالَي HDMI.
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
تنسيقات الصوت المعتمدة
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
التوافق
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الأبعاد
الفيديو
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