انغماس بدون عناء. من الأفلام ووصولاً إلى الموسيقى

بفضل مكبر الصوت العمودي Fidelio من Philips، لا شيء يمنعك من أن تعيش اللحظة. سواء أكانت مكبرات الصوت الخلفية القابلة للإزالة، والتي يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها في ثوانٍ أثناء مشاهدة الأفلام، أم الطريقة السلسة التي تسمح لك بالتبديل بين كل المصادر المفضّلة أم الحجم الصغير الذي يسمح بوضع الجهاز في أي مكان. ما عليك سوى فتح العلبة والتوصيل والاسترخاء.