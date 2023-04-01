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AMF870/35
جهاز تنقية الهواء المتكامل الأقوى والأذكى لدينا
يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء بدقة وتدفئة الغرفة وتبريدها عند الحاجة. ويقوم بإزالة 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها ويعدّل أداءه القوي تلقائيًا بحسب احتياجاتك. هواء نقي ودافئ طوال السنة، مع القدرة على التكيّف بحسب احتياجاتك
تنقية الغرف بحجم يصل إلى 70 م2
معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 270 م³/الساعة
فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
اتصال بتطبيق Air+
يقوم بتوزيع تدفق الهواء النظيف القوي على كل ركن من أركان الغرفة في معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) بمعدل 270 م3/الساعة(1)، فينقي بعناية الغرف الكبيرة بمساحة تصل إلى 70 م2(2) لحمايتك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار والغازات الضارة والروائح الكريهة والملوثات الأخرى.
تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99.97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون(3). لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الاستاتيكية لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير طاقة أعلى(4).
يبرد الجو مع تدفق هواء قوي ونظيف يمنحك شعورًا طبيعيًا ومريحًا. يصل الهواء إل كل زوايا الغرفة بفضل دوران تدفق الهواء القابل للتعديل لغاية 350 درجة. وبفضل التصميم الخالي من الشفرات، لا يُخرج الجهاز تدفقات قوية من الهواء، ما يوفّر تدفق هواء ثابتًا يحاكي هواء المروحة لغاية 1579 م3/الساعة، قبل للتخصيص بالكامل مع 10 سرعات لملاءمة احتياجاتك.
(1) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015.
(2) محتسب وفقًا لمعيار NRCC-54013 الاختباري باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
(3) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.
(4) تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بمعدل أعلى من تسليم الهواء النظيف وكفاءة في استهلاك الطاقة مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وقد تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T 18801.
(5) متوسط مستوى الصوت، بناء على GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020، الطراز). قد يختلف مستوى الصوت وفق الظروف في الغرفة وموقع الجهاز.
(6) يستند توفر خدمات Alexa وGoogle Home إلى موقعك.
(7) اختبار معدل تقليل الميكروبات في مختبر خارجي، مع تشغيل الجهاز في وضع السرعة القصوى لمدة 1,5 ساعات داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس HCOV-229E.
(8)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار من قبل مختبر طرف ثالث OFI باستخدام عث الغبار في المنزل وغبار طلع الباتولا ومسببات الحساسية من القطط والجراثيم الفطرية.
(9)يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في جهازك الاتصال بتطبيق Air+ بواسطة Wi-Fi.
(10)غير مطبّق في وضع التسخين. في وضع التسخين، يستخدم 2200 واط لتسخين الهواء.
(11) يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.