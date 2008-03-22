AE1530/00
حجم مناسب للجيب تمامًا
يمكنك الاستمتاع بصوت مرتفع عالي الجودة أينما كنت مع جهاز راديو MW/FM الأنيق والمناسب تمامًا للجيب من Philips.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
موالف استيريو FM/MW (AM)
توفر السماعة جودة صوت جيدة لمزيد من الاستمتاع.
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صِل سماعات الرأس بجهاز Philips هذا لتحصل، في الوقت الذي تريده، على تجربة استماع تتميز بطابع شخصي أكبر. يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك بصوت رائع من دون إزعاج الآخرين عبر توصيل سماعات الرأس بهذا الجهاز.
الصوت
إمكانية الاتصال
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الطاقة
الأبعاد
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