    السلسلة 600 مروحة عمودية

    ACP620/00

    تبريد قوي ومضمون

    استمتع بتدفق هواء قوي وهادئ لأقصى قدر من التبريد، مع تصميم مريح بـ 3 سرعات ودوران تلقائي. يتميز تصميم هذه المروحة بالجودة والثبات، وتوفر راحة منعشة يومًا بعد يوم.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 600 مروحة عمودية

    تبريد قوي ومضمون

    • قوة تدفق هواء المروحة 3250 م3/الساعة
    • تشغيل هادئ عند 40 ديسيبل(أ)
    • قابلة للإمالة والتأرجح
    • قطر الرأس 45 سم
    تبريد قوي يمكنك الشعور به حتى من على بُعد.

    تبريد قوي يمكنك الشعور به حتى من على بُعد.

    مع تدفق هواء يصل إلى 30 مترًا، تضمن هذه المروحة نسيمًا لطيفًا ومنعشًا يحافظ على الغرفة بأكملها مريحة

    انسياب هواء وفير لراحة فورية

    انسياب هواء وفير لراحة فورية

    توفر المروحة تدفق هواء تبريدي بقوة 3250 م³/ساعة للحفاظ على غرفتك منعشة ومريحة. وتعمل على تدوير الهواء بكفاءة، ما يساعد على تقليل الشعور بالهواء المحصور ويضمن توفير نسيم لطيف في المساحة بأكملها.

    تبريد هادئ عند أقل إعداد

    تبريد هادئ عند أقل إعداد

    استمتع ببيئة هادئة للعمل أو القراءة أو النوم مع نسيم لطيف لا يسبب إزعاجًا. تعمل المروحة بمستوى ضوضاء منخفض يصل إلى 40 ديسيبل(أ) عند أقل إعداد ليبقى الجو هادئًا ومريحًا.

    صُنعَت لتدوم، واختُبرَت بدقة لضمان الجودة

    صُنعَت لتدوم، واختُبرَت بدقة لضمان الجودة

    صُنعَت لتدوم موسمًا بعد موسم. مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة في مجال العناية بالهواء، تجري شركة Philips أكثر من 110 اختبارات دقيقة على مراوحها قبل طرحها في السوق، لضمان الجودة والأداء العاليين.

    استمتع براحة مخصصة مع سرعات قابلة للتعديل

    استمتع براحة مخصصة مع سرعات قابلة للتعديل

    اضبط الإعدادات بسهولة مع 3 خيارات للسرعة، من نسيم لطيف إلى تدفق هواء قوي. اختر أفضل إعداد يناسبك واستمتع براحة مخصصة لك.

    دوران وإمالة تلقائيان للشعور بالنسيم في أي مكان

    دوران وإمالة تلقائيان للشعور بالنسيم في أي مكان

    اشعر بالنسيم البارد في كل زاوية. يمكن إمالة المروحة بزاوية 30 درجة، كما تدور تلقائيًا بزاوية 80 درجة، ما يضمن تدفق الهواء بشكل متساوٍ في كل أنحاء الغرفة.

    قاعدة XL لزيادة الثبات

    قاعدة XL لزيادة الثبات

    توفر قاعدة XL ثباتًا إضافيًا، ما يضمن بقاء المروحة في مكانها حتى مع السرعات العالية. يسهم هذا التصميم القوي في تقليل الاهتزازات ويعزز الأمان، ما يوفر تجربة تبريد أكثر استقرارًا وموثوقية.

    تبريد موفر للطاقة للاستخدام اليومي

    تبريد موفر للطاقة للاستخدام اليومي

    المروحة موفرة للطاقة، حيث تستهلك 45 واط بحد أقصى، أي أقل من استهلاك المصباح التقليدي وأقل 50 مرة من استهلاك مكيف الهواء المحمول القياسي، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة.

    ميزة سلامة مضمَّنة للتبريد من دون قلق

    ميزة سلامة مضمَّنة للتبريد من دون قلق

    تم تصميم هذه المروحة مع مراعاة معايير السلامة، حيث تحتوي على فاصمة حرارية، وقابس معتمد، ومتوافقة مع معاير RoHS. تقوم الفاصمة الحرارية بفصل الطاقة عند زيادة درجة حرارة المحرك، بينما يضمن القابس المعتمد التشغيل الآمن. كما تحد تقنية RoHS من المواد الخطرة، ما يجعل هذه المروحة خيارًا أكثر أمانًا لك وللبيئة.

    ارتفاع قابل للتعديل لتوفير الراحة

    ارتفاع قابل للتعديل لتوفير الراحة

    استمتع براحة مخصصة مع عمود المروحة التلسكوبي القابل لتعديل الارتفاع، ما يسمح لك بتحريك المروحة بسهولة إلى أعلى وأسفل. اختر اتجاه تدفق الهواء المثالي وفقًا لاحتياجاتك، سواء أكنت جالسًا أم واقفًا أم مستلقيًا.

    سهلة التركيب والتنظيف

    سهلة التركيب والتنظيف

    يمكن تجميع هذه المروحة بسهولة في بضع خطوات فقط. إضافة إلى ذلك، تم تصميمها بحيث تكون سهلة التنظيف، فلا يتطلب تنظيفها سوى مسحة سريعة بقطعة قماش مبللة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      مروحة عمودية
      اللون
      أبيض
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      45 واط
      مستوى الصوت الأدنى
      40,1 ديسيبل(أ)
      مستوى الصوت الأقصى
      47,1 ديسيبل(أ)

    • الأداء

      تدفق هواء المروحة
      3250 م3/الساعة

    • مدى الاستفادة

      إعدادات السرعة
      المرحلة الثالثة
      طول سلك الطاقة
      1,6 م
      التأرجح
      80 درجة
      إمالة عمودية
      30 درجة
      واجهة
      الدفع

    • الوزن والأبعاد

      قطر الرأس
      44,7 سم
      طول المنتج
      44,7 سم
      عرض المنتج
      42,5 سم
      ارتفاع المنتج
      122,0 سم
      وزن المنتج
      5.3 كلغ
      طول الحزمة
      59,0 سم
      عرض الحزمة
      18,5 سم
      ارتفاع الحزمة
      46,5 سم
      وزن الحزمة
      6,56 كجم

    • موفرة للطاقة

      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

