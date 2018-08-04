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تم إيقافه
AC3256/90
تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق
يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل.
حجم الغرفة: يصل إلى 95 م²
يزيل جسيمات صغيرة بحجم 0,02 ميكرون
وضع Allergen الخاص
CADR لغبار الطلع*: 393
تم تصميم فلتر NanoProtect HEPA ومكيف الهواء السميك جدًا ليقدّم فعالية فائقة في تنقية الهواء ويتميّز بفترة استخدام طويلة في مقاومة الجسيمات المحمولة بالهواء.
يتميّز وضع مسببات الحساسية المصمم خصيصًا بفعاليته العالية في إزالة مسببات الحساسية الشائعة المنقولة في الهواء. فعندما يكشف جهاز تنقية الهواء عن أدنى تغيير في جودة الهواء، سيعزز أداء التنظيف لإزالة مسببات الحساسية الموجودة في الهواء.
بالمقارنة مع أي مستشعر محترف، تُعتبر تقنية AeraSense من Philips عالية الفعالية من حيث الاستشعار بأدنى تغيّر في ظروف الهواء في الداخل. تراقب الهواء باستمرار وتضبط سرعة المروحة تلقائيًا عندما تكتشف تغييرًا في الجسيمات.
معدل استلام الهواء النظيف (CADR) وتنقيته من الدخان: تم اختباره من قِبل طرف ثالث وفقًا لمعيار AHAM
20 نانومترًا: تمّ اختباره من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA). بحسب تقرير تقييم المخاطر الميكروبيولوجية الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) في العام 2008، فإن حجم فيروسات إنفلونزا الطيور وفيروسات الإنفلونزا البشرية والفيلقيّة والتهاب الكبد أكبر من 20 نانومترًا (0,00002 مم).
يزيل 99,97% من الجسيمات: تم اختباره في العام 2015 من قِبل مختبر طرف ثالث