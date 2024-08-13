AC0921/14
تنقية أسرع في تصميم مدمج وأنيق
استمتع بهواء نظيف وآمن في المنزل مع جهاز تنقية الهواء المضغوط لدينا. يزيل 99,97% من مسببات الحساسية والملوثات في دقائق، مع استهلاك طاقة قليل. ويندمج بسلاسة، بفضل تصميمه الأنيق، مع منزلك وأسلوب حياتك.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية أسرع في تصميم مدمج وأنيق (1). بفضل التنقية القوية بقدرة 250 م³/س (معدل تسليم الهواء النظيف)، يمكنه التعامل بسهولة مع مساحات تصل إلى 65 مترًا مربعًا (2) ويمكنه تنظيف غرفة مساحتها 20 مترًا مربعًا في أقل من 12 دقيقة (3).
تنقية ثنائية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، تلتقط 99,97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (4) – أصغر من أصغر فيروس معروف!
استمتع بنوم هادئ من دون أي إزعاج مع جهاز التنقية المبتكر لدينا. في وضع النوم، يعمل عند 20,5 ديسيبل (5)، أهدأ من الهمس. كما يتم تعتيم ضوء الشاشة الرقمية، ما يقلل من أي إزعاج ضوئي.
حماية طوال اليوم لمرضى الحساسية. يزيل 99.97% من عث الغبار وغبار الطلع ومسببات الحساسة من الحيوانات الأليفة أو جراثيم العفن (6)، وهي محفزات معروفة لأعراض الحساسية أو حمى القش (7). معتمد من المركز الأوروبي لأبحاث الحساسية (ECARF) كصديق للحساسية.
يُزيل 99.9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء. وتم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة فيروس الإنفلونزا H1N1 (8)، وبكتيريا المكورة العنقودية (9)، و99.99% من فيروس كورونا Hcov-E229 (10).
استمتع بهواء أنظف مع الحفاظ على فاتورة الطاقة منخفضة. فعند القوة القصوى، لا يستخدم جهاز تنقية الهواء إلا 21 واط، وهو أقل من استهلاك المصباح الكهربائي التقليدي.
تمسح تقنية AeraSense الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الملوثات والغازات. وتعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي على شاشة المنتج أو في التطبيق. وفي الوضع التلقائي، يختار الجهاز الذكي السرعة المناسبة للاستجابة لكل حالة.
يسهم الحجم المدمج والتصميم الأنيق لجهاز التنقية في جعله المكمّل المثالي لأي مساحة. ونظرًا إلى أن ارتفاعه لا يتجاوز 36 سم، فإنه مثالي لوضعه على مكتب أو رف أو منضدة بجانب السرير.
تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لمدة تصل إلى عام واحد (11)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.
في Philips، نصمم منتجاتنا لتدوم طويلاً. تخضع هذه المنتجات لاختبارات صارمة تتعلق بالمتانة للتشغيل المستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع. أكثر من 23% من البلاستيك المُستخدم في هذا المنتج المعاد تدويره، لتقليل بصمتنا الكربونية.
موفرة للطاقة
الصيانة
مراحل التنقية
إمكانية الاتصال
الوزن والأبعاد
الأداء
مدى الاستفادة
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