صورة وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

مع Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو أفلامك وبرامجك وألعابك مذهلة صورةً وصوتًا. شاهد الصورة كما أرادها المخرج، من دون مزيد من المشاهد المخيبة للآمال التي تكون مظلمة لدرجة يصعب تمييزها! اسمع كل كلمة بوضوح. واستمتع بالمؤثرات الصوتية كما لو كانت تحدث من حولك بالفعل.