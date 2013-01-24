العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- سلك الطاقة
- حامل التثبيت على الطاولة
- بطاريتان AAA
خيارك الوحيد للجودة الفائقة
أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خيارك الوحيد للجودة الفائقة
أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات
خيارك الوحيد للجودة الفائقة
أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خيارك الوحيد للجودة الفائقة
أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات
مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيبدو رائعًا للغاية. ستستمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية وبتجربة صوت واسع مع وضوح وعمق واقعيين.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.
يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها Dolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم تقوم بتشغيل أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.
يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi للاتصال بمكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.
يتميّز تلفزيون Philips بأحدث اتصال HDMI 2.1 وينتقل تلقائيًا إلى إعداد زمن الانتقال المنخفض عند البدء بتشغيل لعبة على وحدة التحكم. يتم دعم VRR لتشغيل الألعاب بحركة سريعة وبسلاسة. استمتع بالتشويق والحماس بفضل وضع الألعاب الخاص بـ Ambilight مباشرة من غرفتك.
اضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بُعد للتحدث مع Google Assistant. تحكم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Google Assistant بواسطة الصوت. أو اطلب من Alexa التحكم في التلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم Alexa.
تم تصميم تلفزيون Philips للاستفادة من تنسيق الفيديو HDR10+ إلى أقصى حد. يتم تعديل مستويات التباين واللون والسطوع من إطار إلى آخر. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم فيلمًا ضاربًا جديدًا، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية، وذلك بفضل Dolby Vision وDolby Atmos. استمتع بصورة وصوت سينمائيين.
هل تبحث عن جهاز تلفزيون يناسب غرفتك؟ تتناسب الشاشة بدون إطار خارجي تقريبًا لهذا التلفزيون الذكي بدقة 4K مع أي ديكور داخلي. تجعل الأقدام الرفيعة الشاشة تبدو وكأنها تطفو فوق وحدة التلفزيون. علاوة على ذلك، يمكنك توسيع القدمين لإتاحة مكان لتثبيت مكبرات الصوت الأطول.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات