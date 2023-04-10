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تم إيقافه
70PUT7908/56
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
هل تريد الاستمتاع بأحدث الإصدارات؟ ما عليك سوى إعلام مساعد Google المدمج في هذا التلفزيون بما تبحث عنه، ثم استرخ فيما يجذبك تأثير Ambilight الغامر نحو الأحداث! سوف تستمتع أيضًا بصورة فائقة الوضوح وصوت Dolby Atmos.
177 سم (70 بوصة)، تلفزيون Ambilight
يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
Pixel Precise Ultra HD
Google TV™
تُعد تلفزيونات Ambilight التلفزيونات الوحيدة المزودة بأضواء LED خلف الشاشة التي تتفاعل مع ما تشاهده، فتغمرك في مجموعة مميزة من الألوان النابضة، فتغير بالتالي كل شيء، حيث يظهر تلفازك وكأنه أكبر حجمًا فتتفاعل أكثر مع برامجك وأفلامك وألعابك المفضلة.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED Ambilight بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
يجب توفر اشتراك في Disney+. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com(c) 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
حجم الذاكرة (Flash) : 16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)