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جديد
65MLED631/56
لكل لحظة حماسية
يتميز MLED631 بمحرك الصور P5 AI Smart لتقديم تفاصيل فائقة للصورة وحركة سلسة مدمجة بذكاء، ما يتيح تجربة ألعاب آسرة. يمنحك تلفزيون Mini-LED الأقل سعرًا لدينا صورة رائعة. تكشف تقنية Quantum Dot عن تفاصيل وألوان مذهلة في أي إضاءة.
تلفزيون ذكي MiniLED مقاس 164cm(65")
محرك الصور الذكي P5 بالذكاء الاصطناعي
Google TV™
Dolby Vision وDolby Atmos
يستفيد محرك الصور الذكي بالذكاء الاصطناعي P5 من Philips من خوارزميات التعلّم العميق لتحسين التباين ودقة الألوان والحدة في الوقت الفعلي. ومن خلال تجاوز اختناقات الإشارة وإزالة التشوهات ديناميكيًا، يوفر وضوحًا مثاليًا بمستوى الدقة الأصلية.
ألوان أكثر جرأة. درجات بيضاء أكثر نقاءً. درجات سوداء أكثر عمقًا. تمنحك تقنية Quantum Dot MiniLED صورة ساطعة وغنية بالتفاصيل مع تباين فائق الدقة، وسترى ألوانًا أكثر من أي وقت مضى!
مع Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو أفلامك وبرامجك وألعابك مذهلة صورةً وصوتًا. شاهد الصورة كما أرادها المخرج، من دون مزيد من المشاهد المخيبة للآمال التي تكون مظلمة لدرجة يصعب تمييزها! اسمع كل كلمة بوضوح. واستمتع بالمؤثرات الصوتية كما لو كانت تحدث من حولك بالفعل.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
تختلف تطبيقات Android المتاحة حسب البلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة متجر Google Play المحلي لديك.
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني غير تعاقدية. يُرجى دائمًا الرجوع إلى التلفزيون الفعلي المباع لدى منافذ أو متاجر البيع بالتجزئة.
يختلف توفر تطبيقات التلفزيون الذكي حسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يختلف تطبيق Philips TV Remote والوظائف ذات الصلة حسب طراز التلفزيون ومشغل الخدمة والبلد، وكذلك حسب طراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يعتمد دليل البرامج الإلكتروني (EPG) وإمكانية العرض الفعلية (حتى 8 أيام) على البلد ومشغل الخدمة.
يلزم الاشتراك في Netflix. يخضع للشروط الواردة على https://www.netflix.com
تتوفر Amazon Prime بلغات وفي بلدان محددة.
إن Amazon وAlexa وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تتوفر Amazon Alexa بلغات وفي بلدان محددة.
يلزم الاشتراك في Disney+. يخضع للشروط الواردة على https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney والكيانات المرتبطة بها. تتوفر Disney+ بلغات وفي بلدان محددة.
يتوفر Google Assistant بلغات وبلدان مختلفة وفقًا لأنواع المنتجات.
يختلف توفر خدمات التحكم الصوتي ووظائفها حسب البلد واللغة.
حجم الذاكرة (Flash): 64GB، وقد تختلف مساحة القرص المتوفرة فعليًا (اعتمادًا على، على سبيل المثال، التطبيقات المثبتة مسبقًا أو المثبتة ونظام التشغيل المثبت وما إلى ذلك)
Google TV هو اسم تجربة البرنامج لهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC.
Google TV هو اسم تجربة البرنامج لهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. إن YouTube وOk Google والعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC.
الصور لأغراض توضيحية
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني غير تعاقدية. يُرجى دائمًا الرجوع إلى التلفزيون الفعلي المباع لدى منافذ أو متاجر البيع بالتجزئة.