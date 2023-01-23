العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
مهما كان ما تشاهده، سوف تستمتع بصورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون بدقة 4K (UHD) وتقنية Ambilight مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، — بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.
ستحصل على صوت تلفزيون رائع وواضح بعد شراء المنتج مباشرة. إذا أردت المزيد، فسيتيح لك نظام الصوت المنزلي اللاسلكي من Philips المزوّد بتقنية DTS Play-Fi الاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.
يسمح لك تلفزيون Ambilight مع HDMI 2.1 بالاستفادة إلى أقصى حد من معدّات الألعاب من الجيل التالي بفضل اللعب العالي الاستجابة والرسومات السلسة. تمكّن من القفز أو الدوران في مساحة ضيّقة أو الانحراف عبر المنعطفات! وهو يدعم كذلك كلا من VRR وFreesync. فيما يعزز وضع الألعاب مع ميزة Ambilight الأجواء الحماسية.
ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع تلفزيون Google الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظّمها ك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
يمكنك اختيار المساعدات الصوتية! اضغط على زر Google Assistant الموجود في جهاز التحكم عن بُعد ويمكنك استخدام صوتك للعثور على الأفلام والعروض والحصول على التوصيات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة وغير ذلك الكثير. أو اطلب من Alexa التحكم في التلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم Alexa.
بفضل تقنية Ambilight من الجيل التالي، تغمرك أضواء LED الموجودة خلف الشاشة في مجموعة مميزة من الألوان النابضة بتفاصيل أكثر وتحديد أفضل وتزامن معزز مع الحركة أكثر من أي وقت مضى! بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضفاء الحيوية على شاشة فارغة مع مجموعة Aurora من الصور ومقاطع الفيديو المنسقة والتي تتناسب مع ميزة Ambilight تمامًا.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.
تلفزيون بتصميم رفيع. جاهز للمستقبل. يأتي هذا التلفزيون الذكي بدقة 4K مزوّدًا بشاشة من دون إطار تقريبًا، ليتماشى مع أي ديكور داخلي. أما القدمان الهندسيتان الرائعتان فتجعلان الشاشة وكأنها طافية.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
تلفزيون ذكي
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
المعالجة
الصوت
إمكانية الاتصال
ميزات فيديو HDMI مدعومة
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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