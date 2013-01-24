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مصطلحات البحث

4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

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    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    55PUT8516/56

    خيارك الوحيد للجودة الفائقة

    أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    خيارك الوحيد للجودة الفائقة

    أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات

    خيارك الوحيد للجودة الفائقة

    أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    خيارك الوحيد للجودة الفائقة

    أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات

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      4K UHD،‏ LED، تلفزيون Android مع Ambilight

      • تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
      • دعم تنسيقات HDR الأساسية
      • محرك P5 Perfect Picture
      • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
      The one مع Ambilight السحرية. فقط من Philips.

      The one مع Ambilight السحرية. فقط من Philips.

      مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيبدو رائعًا للغاية. ستستمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية وبتجربة صوت واسع مع وضوح وعمق واقعيين.

      The one هو بكل بساطة تلفزيون ذكي. تلفزيون Android

      The one هو بكل بساطة تلفزيون ذكي. تلفزيون Android

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      مهما كان المصدر، استمتع دائمًا بالكمال. محرك P5 Picture من Philips.

      مهما كان المصدر، استمتع دائمًا بالكمال. محرك P5 Picture من Philips.

      يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.

      The one مع صورة HDR نابضة بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      The one مع صورة HDR نابضة بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها Dolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم تقوم بتشغيل أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.

      The one لصوت متعدد الغرف. متوافق مع DTS Play-Fi

      The one لصوت متعدد الغرف. متوافق مع DTS Play-Fi

      يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi للاتصال بمكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.

      The one للاعبين. زمن انتقال منخفض على أي وحدة تحكم.

      The one للاعبين. زمن انتقال منخفض على أي وحدة تحكم.

      يتميّز تلفزيون Philips بأحدث اتصال HDMI 2.1 وينتقل تلقائيًا إلى إعداد زمن الانتقال المنخفض عند البدء بتشغيل لعبة على وحدة التحكم. يتم دعم VRR لتشغيل الألعاب بحركة سريعة وبسلاسة. استمتع بالتشويق والحماس بفضل وضع الألعاب الخاص بـ Ambilight مباشرة من غرفتك.

      التحكم الصوتي. Google Assistant. يعمل مع Alexa.

      التحكم الصوتي. Google Assistant. يعمل مع Alexa.

      اضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بُعد للتحدث مع Google Assistant. تحكم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Google Assistant بواسطة الصوت. أو اطلب من Alexa التحكم في التلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم Alexa.

      تنسيقات HDR الأساسية. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      تنسيقات HDR الأساسية. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      تم تصميم تلفزيون Philips للاستفادة من تنسيق الفيديو HDR10+‎ إلى أقصى حد. يتم تعديل مستويات التباين واللون والسطوع من إطار إلى آخر. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم فيلمًا ضاربًا جديدًا، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية، وذلك بفضل Dolby Vision وDolby Atmos. استمتع بصورة وصوت سينمائيين.

      تصميم رفيع وجذاب

      هل تبحث عن جهاز تلفزيون يناسب غرفتك؟ تتناسب الشاشة بدون إطار خارجي تقريبًا لهذا التلفزيون الذكي بدقة 4K مع أي ديكور داخلي. تجعل الأقدام الرفيعة الشاشة تبدو وكأنها تطفو فوق وحدة التلفزيون. علاوة على ذلك، يمكنك توسيع القدمين لإتاحة مكان لتثبيت مكبرات الصوت الأطول.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب
        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips
          متوافق مع مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك Pixel
        محرك P5 Perfect Picture
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • Dolby Vision
        • HDR10+‎
        • Micro Dimming Pro
        • إدارة ألوان ISF

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 10 (Q)
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        • خدمة الفيديو الفوري من Amazon
        • BBC iplayer
        • Amazon Prime Video
        • +Disney
        • تطبيق اللياقة البدنية
        • Spotify
        حجم الذاكرة (Flash)
        32 جيجابايت*

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        SimplyShare
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        • تنزيل FW في الخلفية
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        جهاز تحكم عن بُعد
        مع صوت
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        2
        اتصالات لاسلكية
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        • موصل الخدمة
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        HDMI ARC
        نعم، يتطابق مع كل المنافذ
        HDMI eARC
        نعم على HDMI2
        HDMI VRR
        نعم، يمكن استخدامه مع HDMI1 وHDMI2

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        • AV1
        • HEVC
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • Dolby Atmos
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • الوضع الليلي
        • ذكاء اصطناعي EQ
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • DTS Play-Fi
        • تخصيص الصوت Mimi
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 10 واط (عدد 2) بنطاق كامل

      • الأبعاد

        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        200 x‏ 300 مم
        عمق العلبة
        160  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        840  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1360  ملليمترًا
        وزن المنتج
        27.1  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        28.4  كلغ
        تعيين العمق
        81.6  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        782  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        709  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        1006  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1231  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1231  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        tbc  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريتان AAA

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          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • إن Amazon Prime متوفر بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر Google Assistant على أجهزة تلفزيون Philips Android التي تعمل بنظام التشغيل Android O (8)‎ أو إصدار أحدث من نظام التشغيل. يتوفر Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
          • إن اشتراك Disney+‎ مطلوب. يخضع للشروط المذكورة على موقع https://www.disneyplus.com ‏(c)‏ 2020 Disneyوالكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.