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تم إيقافه
55PUT6801/56
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
يتميّز 6800 Series من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فهو مركّب على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Android TV الاستمتاع بخيارات ترفيه غير محدودة تقريبًا
139 سم (55 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
DVB-T/T2
High Dynamic Range Plus هو معيار جديد في عالم الفيديو. فهو يقدّم معنى جديدًا لمفهوم الترفيه داخل المنزل بفضل التحسينات في مستوى التباين واللون. استمتع بتجربة حسيّة تلتقط الصور الأساسية الغنية والحيوية إلا أنها تعكس بدقة نوايا مبتكِر المحتوى. أما النتيجة النهائية؟ فهي مناطق مشرقة أكثر سطوعًا، ومستوى تباين أعلى، ومجموعة أكبر من الألوان والتفاصيل التي لم تشهدها من قبل.
اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.
تقدّم ميزة الألعاب السحابية مجموعة واسعة من الألعاب العالية الجودة عبر الإنترنت التي تناسب كل الأعمار، والأذواق ومستويات اللعب. ما عليك سوى اختيار لعبة تشغيلها على التلفزيون!
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
نحيطك علمًا أنه يمكن دعم وظيفة Netflix HDR في التلفزيون حاليًا عبر HDMI وUSB فقط. أما بث Netflix HDR عبر الإنترنت/DLNA فسيصبح متوفراً بالكامل عبر دفع برنامج IP.