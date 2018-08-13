اختبر مستوى تباين وألوان وحدة أفضل بفضل HDR Plus

الترفيه المنزلي بمفهوم جديد بفضل High Dynamic Range Plus. اختبر تجربة حسّية رائعة بفضل قوة معالجته المتطورة. واستمتع بمحتوى غني وينبض بالحياة تمامًا كما أراد مبتكِر المحتوى. كن جاهزًا للاستمتاع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين أفضل ومجموعة أوسع من الألوان والتفاصيل كما لم تشهدها من قبل.