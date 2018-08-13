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6000 seriesدقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

55PUT6103/56

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز ‎6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود.

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مع Pixel Precise Ultra HD

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

  • 139 سم (55 بوصة)

  • 4K Ultra HD، ‏LED TV

  • رباعي النواة

  • DVB-T/T2

اختبر مستوى تباين وألوان وحدة أفضل بفضل HDR Plus

اختبر مستوى تباين وألوان وحدة أفضل بفضل HDR Plus

الترفيه المنزلي بمفهوم جديد بفضل High Dynamic Range Plus. اختبر تجربة حسّية رائعة بفضل قوة معالجته المتطورة. واستمتع بمحتوى غني وينبض بالحياة تمامًا كما أراد مبتكِر المحتوى. كن جاهزًا للاستمتاع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين أفضل ومجموعة أوسع من الألوان والتفاصيل كما لم تشهدها من قبل.

تحسّن تقنية Micro Dimming مستوى التباين على تلفزيونك

تحسّن تقنية Micro Dimming مستوى التباين على تلفزيونك

بفضل برنامجنا المميز الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة ويعدّلها وفقًا لذلك، ستستمتع بتباين رائع وجودة صور مذهلة لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير.

خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

رفيع. متطوّر. أنيق. دقيق. إنه تصميم Philips الرفيع جدًا. لا شكّ أن تصميمًا رفيعًا لهذه الدرجة سيلفت الأنظار، فهو يضفي طابعًا عصريًا مميزًا على ديكور منزلك.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.

  2. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  3. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  4. يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.