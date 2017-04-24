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6000 series

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

55PUT6102/56
  • دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
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    6000 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    55PUT6102/56

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز ‎6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز ‎6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز ‎6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز ‎6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

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      مع Pixel Plus Ultra HD

      • 139 سم (55 بوصة)
      • 4K Ultra HD، ‏LED TV
      • رباعي النواة
      • DVB-T/T2
      خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

      خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

      رفيع. متطوّر. أنيق. دقيق. إنه تصميم Philips الرفيع جدًا. لا شكّ أن تصميمًا رفيعًا لهذه الدرجة سيلفت الأنظار، فهو يضفي طابعًا عصريًا مميزًا على ديكور منزلك.

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

      Smart TV: اكتشف عالمًا جديدًا بالكامل

      Smart TV: اكتشف عالمًا جديدًا بالكامل

      اكتشف تجربة أكثر ذكاء تتجاوز حدود التلفزيون التقليدي. قم باستئجار الأفلام أو مقاطع الفيديو أو الألعاب وبثها من متاجر الفيديو عبر الإنترنت. وشاهد ما فاتك من البرامج على قنواتك المفضّلة واستمتع بمجموعة متزايدة من التطبيقات عبر الإنترنت مع Smart TV.

      تحسّن تقنية Micro Dimming مستوى التباين على تلفزيونك

      تحسّن تقنية Micro Dimming مستوى التباين على تلفزيونك

      بفضل برنامجنا المميز الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة ويعدّلها وفقًا لذلك، ستستمتع بتباين رائع وجودة صور مذهلة لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير.

      اكتشف صورًا بدقة Ultra HD مع Pixel Plus Ultra HD

      اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        السطوع
        350  cd/m²
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus Ultra HD
        • خفت مصغّر
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1/2
        • دقّة FHD تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات كمبيوتر على HDMI3/4
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1/2
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 30 هرتز
        • دقّة FHD تصل إلى 1920x1080 على 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI3/4
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        دعم HEVC
        نعم

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • MultiRoom لبث المحتوى من جهاز عميل
        • SimplyShare
        • معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • التواصل الاجتماعي على التلفزيون
        • TV on Demand
        • YouTube
        • Netflix TV
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • NowOnTV
        • دليل التلفزيون
        • فيديو عند الطلب

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.AAS
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • صوت محيطي مذهل
        • صوت واضح
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد توصيلات HDMI
        4
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • ارتباط Pixel Plus‏ (Philips)*
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi 802.11n 2x2 مدمج
        • Wi-Fi Direct
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • إدخال الصوت (DVI)
        • خرج سماعة الرأس
        • موصل الخدمة
        • Ethernet-LAN RJ-45

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت +/-
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        &lt;0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        168  ملليمترًا
        وزن المنتج
        15.3  كلغ
        تعيين العرض
        1239,20  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1239.20  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        400 x‏ 200 ملم
        ارتفاع العلبة
        828  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1343  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        714,04  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        21.5  كلغ
        تعيين العمق
        90,26  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        780.32  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        259.06  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        15.6  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريتان AAA

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+‎). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
          • يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.
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