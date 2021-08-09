تصميم رفيع وجذاب

هل تبحث عن تلفزيون يتّسع في غرفتك؟ يأتي هذا التلفزيون الذكي بدقة 4K مزوّدًا بشاشة من دون إطار تقريبًا، وهي تتماشى مع أي ديكور داخلي. أما القدمَين الرفيعتَين فتجعلان الشاشة وكأنها طافية فوق وحدة التلفزيون، كما يمكنك توسيعهما لتتّسعان مكبرات الصوت العمودية الأطوال.