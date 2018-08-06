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6000 seriesدقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

50PUT6233/56

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6200 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود.

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مع Pixel Precise Ultra HD

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

  • 127 سم (50 بوصة)

  • 4K Ultra HD، ‏LED TV

  • رباعي النواة

  • DVB-T/T2

SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.

خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

رفيع. متطوّر. أنيق. دقيق. إنه تصميم Philips الرفيع جدًا. لا شكّ أن تصميمًا رفيعًا لهذه الدرجة سيلفت الأنظار، فهو يضفي طابعًا عصريًا مميزًا على ديكور منزلك.

استمتع بصورة تنبض بالحياة مع Pixel Precise Ultra HD

يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة في كل مرة ومهما كان المصدر.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  2. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.

  3. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  5. يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.