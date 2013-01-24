الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

دقة FHD، تلفزيون LED

43PFT5583/56
  • Full HD، تلفزيون LED Full HD، تلفزيون LED Full HD، تلفزيون LED
    -{discount-value}

    دقة FHD، تلفزيون LED

    43PFT5583/56

    Full HD، تلفزيون LED

    إن تلفزيون 5500 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    دقة FHD، تلفزيون LED

    Full HD، تلفزيون LED

    إن تلفزيون 5500 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    Full HD، تلفزيون LED

    إن تلفزيون 5500 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    دقة FHD، تلفزيون LED

    Full HD، تلفزيون LED

    إن تلفزيون 5500 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل others

      Full HD، تلفزيون LED

      مع Pixel Plus HD

      • 108 سم (43 بوصة)
      • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
      • DVB-T/T2
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

      إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

      تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      تسمح لك نقاوة الصوت الاستثنائية برؤية جمال الصوت

      اختبر تجربة ترفيهية بامتياز. استمتع بإعداد كامل للصوت مباشرة من التلفزيون بفضل نقاوة صوت استثنائية من الجهة الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم سلسلة مكبرات الصوت بإنتاج مستويات صوت عالية مذهلة ومستويات متوسطة شبيهة بالواقع ومستويات جهير مدوّية باحترافية تامة. وقد تم وضعها بمهارة في التلفزيون لإمكانية الحصول على تصميم رفيع.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        دقة اللوحة
        1920 ‏x‏ 1080
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        Pixel Plus HD

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        8 واط (عدد 2)
        تحسين الصوت
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        2
        عدد توصيلات AV
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • إخراج الصوت (3,5 مم)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1 (محوّل)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • H264/MPEG-4 AVC
        • الحاويات: AVI وMKV
        • MPEG-1
        • HEVC 265 بدقة FHD
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • WAV
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        حتى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • حتى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240‏ فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1085  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        698  ملليمترًا
        عمق العلبة
        140  ملليمترًا
        تعيين العرض
        969  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        602  ملليمترًا
        تعيين العمق
        83  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        969  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        651  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        202  ملليمترًا
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        400 x‏ 200 ملم
        وزن المنتج
        7.2  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        7.3  كلغ
        الوزن مع التغليف
        9.5  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.