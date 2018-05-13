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4200 series

تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

43PFT4233/56
  • تلفزيون بدقة Full HD تلفزيون بدقة Full HD تلفزيون بدقة Full HD
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    4200 series تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    43PFT4233/56

    تلفزيون بدقة Full HD

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. شاشة بدقة Full HD من Philips السلسلة 4200 مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    4200 series تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    تلفزيون بدقة Full HD

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. شاشة بدقة Full HD من Philips السلسلة 4200 مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون بدقة Full HD

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. شاشة بدقة Full HD من Philips السلسلة 4200 مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    4200 series تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    تلفزيون بدقة Full HD

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. شاشة بدقة Full HD من Philips السلسلة 4200 مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون بدقة Full HD

      مع Pixel Plus HD

      • 108 سم (43 بوصة)
      • Full HD، تلفزيون LED
      • DVB-T/T2
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

      إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

      تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        4:3/16:9
        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        تحسين الصورة
        • 200 بكسل لكل بوصة
        • Pixel Plus HD
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        حتى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • حتى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H.264 (ما يصل إلى FHD)
        • HEVC 265 بدقة FHD
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        • ‎.SSA
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • الراحة

        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 16:9
        • 4.3
        • تلقائي
        دليل البرامج الإلكتروني
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        مؤقت السكون
        نعم

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        12 واط
        تحسين الصوت
        • صوت محيطي مذهل
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        2
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        عدد USB
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • خرج سماعة الرأس
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • CVBS+إدخال صوت يمين/يسار

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • دليل البدء السريع
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • دليل المستخدم

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        140  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7,05  كلغ
        تعيين العرض
        970,6  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        970.6  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        200 x ‏100 مم
        ارتفاع العلبة
        680  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1070  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        563  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        10  كلغ
        تعيين العمق
        84,2  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        625.2  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        194  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        7.13  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل البدء السريع
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريتان AAA
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • دليل المستخدم

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
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