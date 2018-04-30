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3000 series

تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

43PFA3082/56
  • تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD
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    3000 series تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    43PFA3082/56

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 3000 بدقة HD وبتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3000 series تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 3000 بدقة HD وبتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 3000 بدقة HD وبتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3000 series تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 3000 بدقة HD وبتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

      مع Digital Crystal Clear

      • 108 سم (43 بوصة)
      • Full HD، تلفزيون LED
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      أبعاد رفيعة تكمّل التصميم الداخلي لديك

      أبعاد رفيعة تكمّل التصميم الداخلي لديك

      يُضفي التلفزيون الرفيع جدًا من Philips طابعًا فريدًا بفضل أبعاده الرفيعة والمتطورة. فما المانع أن يكون التلفزيون جميلاً وعمليًا في الوقت نفسه؟

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      Digital Crystal Clear لدقة تودّ مشاركتها

      بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.

      يسمح لك إدخال الكمبيوتر باستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر

      استخدم التلفزيون كجهاز عرض. ما عليك سوى الاتصال باستخدام كبل VGA لتصبح جاهزًا.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        تحسين الصورة
        ميزة Digital Crystal Clear
        دقة اللوحة
        1920 ‏x‏ 1080

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        حتى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • حتى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        MP3
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.AAS
        • ‎.SRT
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • تفاعل المستخدم

        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • نقطة: نقطة
        • تصغير/تكبير 1
        • تصغير/تكبير 2
        • 4.3
        • شاشة عريضة
        تلتيكست
        نص ذكي من 1000 صفحة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        • Virtual Surround
        • صوت واضح
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        2
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • إخراج الصوت (3,5 مم)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي (3,5 مم)
        • PC-In VGA

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • وضع Eco

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        150  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7.3  كلغ
        تعيين العرض
        969  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        969  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        • 100 x ‏100 مم
        • 400 x‏ 200 ملم
        ارتفاع العلبة
        667  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1085  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        567  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        9.8  كلغ
        تعيين العمق
        83  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        625  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        226  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        7.5  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع

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