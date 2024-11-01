41BDL7224L/00
أطلق العنان لمخيلتك بشكل أكبر بعد
لا حدود. لا قيود. إن السلسلة L-Line 7000 من Philips هي حل لافتات LED إعلانية لخيارات لا تحصى من الأشكال والأحجام. يعمل الربط السلس مع خيارات الأحجام المتعددة على تمكين الحصول على شاشات عرض فريدة بالفعل بأي أبعاد لنتائج مثالية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز لوحات LED من السلسلة L-Line 7000 من Philips بطول يبلغ 25 سم، وهي متوفرة بمستويات عرض تبلغ 50 سم و75 سم و100 سم. يمكن تركيب هذه الشاشات في أي تنسيق أفقي بدون أي تقييدات على الحجم. تتوفر أيضًا مع زوايا مشطوبة للحصول على تصاميم متقوّسة إلى الداخل وإلى الخارج.
تحقيق الكمال من خلال الدقة. يساعد برنامج مراقبة الصحة النشطة في تسريع الصيانة وتبسيطها وجعلها قابلة للتوقّع، من خلال عرض عنصر الفشل وموقعه بالضبط. يعمل هذا البرنامج في الوقت الحقيقي عند الاتصال بالشبكة، وبدون الاتصال بها، وهو يسمح باستبدال القطعة ذات الصلة بصورة فعالة، كما يعتبر ضروريًا للأشخاص الذين يملكون شاشات في أماكن جغرافية متعددة.
تمت معايرة كل لوحة LED من السلسلة L-Line من Philips في المصنع لدينا في ظل ظروف مثالية. ويعني ذلك أنه ما من حاجة إلى إجراء معايرة إضافية في الموقع، ما يؤدّي إلى عمليات تركيب أسرع. تتوفر ملفات المعايرة والتكوين لضمان صيانة سريعة.
يمكنك مزج كل أحجام لوحات LED من السلسلة L-Line 7000 من Philips للحصول على شاشة واحدة بأي شكل وبُعد. تضمن أسنان المحاذاة المرنة والديناميكية ملاءمة مثالية في أي ظروف، لسطح شاشة ناعم ومالس. لمزيد من الراحة والفعالية، تتميّز كل لوحة LED بفتحات على كل جانب للسماح باتصال سلكي متعدد الاستخدامات بين لوحات LED وأي اتصال إدخال خارجي. يمكن إخراج الفتحات المتوفرة على الجهتَين العلوية والسفلية في لوحة LED في حال لا تتوفر إمكانية وصول إلا عبر الجهة العلوية أو السفلية من اللوحة.
احصل على شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام ومستويات دقة مختلفة. تتميّز لوحات LED الاحترافية من Philips بتصميم معياري، ما يسمح لك بالتكيّف مع أي مساحة؛ إذ يمكنك تركيب شاشات واسعة وغامرة أو تجميع أنماط مثيرة للاهتمام. احصل على شاشات بسهولة تامة، تمتدّ بسلاسة حول المداخل وغيرها من الفتحات. كذلك، أصبح بإمكانك الحصول على زاويا وشاشات متقوّسة بسهولة تامة مع السلسلة 7000 الجديدة من Philips.
تتميّز شاشة LED الاحترافية من Philips بأسلاك كبلات مضمّنة، للحفاظ على ترتيب كبلات الطاقة والبيانات. إن لوحات الشاشات موصولة بسلسلة تعاقبية، للطاقة والبيانات على حد سواء، ما يسمح لك بتقليل الفوضى وتسريع عملية التركيب.
تستخدم شاشات LED الاحترافية من Philips وحدات LED عالية الأداء، تم اختبارها بدقة وتتميّز بكفاءة استهلاك الطاقة وسعرها المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن التقنية المحسّنة الشاشات من توفير استهلاك الطاقة بصورة ديناميكية.
يتميّز الطلاء الامتثالي بأنه مقاوم للغباء والأوساخ والفطريات والرطوبة، لحماية هذا المنتج والسماح بصيانته بسهولة أكبر. كذلك، يتميّز المنتج بتصنيف IP30 وهو معتمد لقدرته على الحماية من الدخول، لخفض احتمال وقوع قصر دارة كهربائية جراء الغبار والتآكل.
يسمح التصميم المؤخّر للحريق بإبطاء امتداد النيران ويساعد في حماية السلامة الهيكلية للوحة LED في حال نشوب حريق. تم اختباره واعتماده وفقًا للمعيار الأوروبي B1 DIN4102، والمعيار البريطاني (BS476-7) والمعيار الأمريكي الشمالي UL94.
استمتع بعملية تركيب أسرع بعد بفضل كتائف التركيب السهل الحائزة براءة اختراع. تتوفر هذه العناصر الاختيارية لتركيب وحدات LED بشكل مسطّح ومقوّس إلى الخارج (177,5/175/172,5 درجات) وللزوايا على شكل حرف L والزوايا بمقدار 90 درجة.
الصورة/الشاشة
الملاءمة
الطاقة
شروط التشغيل
الحاوية
الوحدة
الملحقات
متفرقات
بيانات العبوة
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