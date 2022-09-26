توصيلات سهلة بفضل USB-C
تقدّم شاشة E line العريضة جدًا من Philips مرئيات بانورامية موسّعة. تضمن الشاشة بدقة WQHD والحامل المريخ ظروف العرض المثالية. أما الميزات مثل منفذ USB-C المتكامل وموزّع USB المضمّن وMultiView فتساعد في تعزيز الإنتاجية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توصيلات سهلة بفضل USB-C
تقدّم شاشة E line العريضة جدًا من Philips مرئيات بانورامية موسّعة. تضمن الشاشة بدقة WQHD والحامل المريخ ظروف العرض المثالية. أما الميزات مثل منفذ USB-C المتكامل وموزّع USB المضمّن وMultiView فتساعد في تعزيز الإنتاجية. إكتشف كلّ المميزات
توصيلات سهلة بفضل USB-C
تقدّم شاشة E line العريضة جدًا من Philips مرئيات بانورامية موسّعة. تضمن الشاشة بدقة WQHD والحامل المريخ ظروف العرض المثالية. أما الميزات مثل منفذ USB-C المتكامل وموزّع USB المضمّن وMultiView فتساعد في تعزيز الإنتاجية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توصيلات سهلة بفضل USB-C
تقدّم شاشة E line العريضة جدًا من Philips مرئيات بانورامية موسّعة. تضمن الشاشة بدقة WQHD والحامل المريخ ظروف العرض المثالية. أما الميزات مثل منفذ USB-C المتكامل وموزّع USB المضمّن وMultiView فتساعد في تعزيز الإنتاجية. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.
تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.
توفر شاشات Philips هذه صورًا واضحة وعريضة جدًا بدقة Quad HD تبلغ 3440 x 1440 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف وزوايا مشاهدة عريضة تبلغ 178/178، للاستمتاع بصور ورسومات تنبض بالحياة. يسمح تنسيق 21:9 العريض جدًا بالحصول على إنتاجية أعلى مع مساحة إضافية لإجراء المقارنات جنبًا إلى جنب ورؤية المزيد من الأعمدة في جدول البيانات. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على معلومات تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.
تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.
تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
تسليم الطاقة
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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