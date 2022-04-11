ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
346B1C/89
شاهد المزيد. تمكّن من إنجاز المزيد.
تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل منفذ USB-C المتكامل وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين.
B Line
34 بوصة (86,36 سم)
3440 × 1440 (WQHD)
توفر شاشات Philips هذه صورًا واضحة وعريضة جدًا بدقة Quad HD تبلغ 3440 x 1440 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف وزوايا مشاهدة عريضة تبلغ 178/178، للاستمتاع بصور ورسومات تنبض بالحياة. يسمح تنسيق 21:9 العريض جدًا بالحصول على إنتاجية أعلى مع مساحة إضافية لإجراء المقارنات جنبًا إلى جنب ورؤية المزيد من الأعمدة في جدول البيانات. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على معلومات تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
بفضل مفتاح KVM MultiClient المضمّن، يمكنك التحكّم بجهازَي كمبيوتر شخصي منفصلَين بواسطة جهاز واحد للشاشة ولوحة المفاتيح والماوس. يتيح لك الزر الملائم التبديل بسرعة بين المصادر. استفد من هذا المفتاح في الإعدادات التي تتطلب طاقة حوسبة ثنائية للكمبيوتر الشخصي أو مشاركة شاشة كبيرة واحدة لإظهار جهازَي كمبيوتر شخصي مختلفَين.
الجوائز
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تعمل الدقة القصوى مع إدخال USB-C أو DP أو HDMI.
إن الإعداد الافتراضي لموزّع USB لإدخال USB C لهذه الشاشة هو "USB 3.2". أما الدقة المدعومة من USB 3.2 فهي 3440 x 1440 على 60 هرتز. عندما يبدّل المستخدم إلى USB 2.0، تكون الدقة المدعومة 3440 x 1440 على 100 هرتز.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.
يتعذّر دعم USB-C وHDMI لوضع وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP) في الوقت نفسه
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.